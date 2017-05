Tegnap adott számot róla a sajtó, de mára már hamisnak bizonyult a hír, amely szerint a IX. kerületi önkormányzat bezárná a Budapest Park nevű szórakozóhelyet, a területre pedig parkolót építene. A kezdeményezés sajtóinformációk szerint egy helyi szocialista képviselőtől indult, Pál Tibornak régóta útban van a jó nevű klub. Most Bácskai János polgármester adott ki közleményt, amelyben cáfolta, hogy ő, vagy a ferencvárosi önkormányzat támogatná az elképzelést. Tarlós István is jelezte, hogy nincs ilyen terv és Pál Tibor is nyilatkozott, hogy ő mindösszesen csak jószándékúan érdeklődött a kérdésben.

Cáfolja a ferencvárosi polgármesteri hivatal, hogy a IX. kerületi polgármester szándékában állna a Budapest Park szórakozóhely területén P+R parkolót létrehozni - erről adott ki közleményt a kerület. Az MTI-hez eljuttatott nyilatkozat szerint Bácskai János fideszes polgármesternek nincs is hatásköre ilyen lépésre.

Az elmúlt napokban a Budapest Park bezáratásával kapcsolatban megjelent félrevezető állításokkal szemben Bácskai János polgármesternek sem hatásköre nincs, sem szándékában nem áll a Budapest Park helyett P+R parkolót létrehozni.

A felvetés szerintük azért is nonszensz, mert a szórakozóhely bezárására elvi lehetőség sincs, hiszen a Budapest Park működését jogerős rendezvénytartási engedély biztosítja. Ráadásul a szóban forgó terület nem a kerület, hanem a főváros tulajdona.

A mostani híresztelés előzménye egyébként az, hogy Pál Tibor, helyi MSZP-s képviselő sajtóinformációk szerint korábban azt javasolta a ferencvárosi polgármesternek, hogy kezdeményezze a fővárosnál a Budapest Park megszüntetését, hogy a területet parkolóvá alakíthassák át. Bácskai János ezt az interpellációt nem támogatta, de hivatalból továbbította a fővárosnak, amely végső választ ad majd a kérdésre.

Ma Pál Tibor is sajtótájékoztatót tartott az ügyben, azt állította, hogy tavaly novemberben és idén áprilisban nyújtott be beadványt a Budapest Park kapcsán, de csupán az iránt akart érdeklődni, hogy mi lesz a terület sorsa. "A főváros tavaly, még a budapesti olimpiára készülve villamos-végállomást tervezett a szórakozóhely területére, az eredeti szabályozási tervében pedig P+R parkoló létesítése szerepelt. Tisztázni akartam a kérdést" - mondta el. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy mivel a Budapest Park szerződése 2019-ben lejár, és a szórakozóhely évente csak négy hónapot tart nyitva, a kerületi szocialisták azon lesznek, hogy "korszerű választ adjanak a felmerülő igényekre" a terület hasznosítása kapcsán.

Tarlós sem kér a parkolóból

​A főpolgármester közleményben reagált a fejleményekre, azt írta, hogy a sajtóból értesült a Rákóczi a Budapest Park körüli vitáról.

Kijelentette, hogy bár 2010 óta sokkal több P+R parkoló épült, mint előtte, de a Rákóczi híd pesti hídfője térségében nem terveznek ilyen lépést. Hozzátette, hogy a főváros nem kívánja csorbítani a fiatalok jelenlegi szórakozási lehetőségeit.

"A kérdéses helyszín nem szerepel a P+R listán, és egyéb szerződés alapján sem végzünk ott előkészítést" - szögezte le. a főpolgármester egyébként délután felhívta a klub tulajdonosát, Gerendai Károlyt, akit szintén arról biztosított, hogy nem kívánják ellehetetleníteni a Budapest Parkot és nem áll szándékukban felbontani a szerződést.