Csak otthon volt mintagyerek a gyilkos kamasz

„A házban senki sem tudja ezt elképzelni róla" - mondta egy szomszéd a 15 éves fiúról, aki április 30-án megölt két férfit Tatabányán. Mások viszont úgy ismerik, mint egy "rossz életű fiút", és kétségük sincs afelől, hogy ő gyilkolt. A kamasz beismerte, hogy két embert is megölt. Tatabányán jártunk.

Ahogy beérünk a városba, azonnal a Reguly Antal tér felé vesszük az irányt, ahol az egyik holttestet megtalálták. Az egyik boltnál azt mondják, pont az üzlet mögötti füves részen történt a gyilkosság. Április 30-án két férfi holttestére bukkantak Tatabányán. Az elsőt a Győri úton, a másodikat pedig itt, a Reguly Antal téren. A 44, illetve 56 éves férfi meggyilkolásáért egy 15 éves, Apolló nevű fiút tettek felelőssé, aki már mindent beismert.

Mindkét áldozatát halálra verte.



Még tart a nyomozás.

A fiatalok Tatabányán nem tudnak mit kezdeni a szabadidejükkel, ezért bandáznak az utcákon, és beleviszik egymást a rosszba"



- mondja két férfi, akivel a tetthelyen találkozunk. Meggyőződésük szerint több fiatalnak is köze lehet a történtekhez.

Szerintem biztos, hogy többen is benne voltak, itt nem mászkálnak egyedül az utcákon. Valamit elhallgatnak."



- teszi hozzá az egyikük, majd azt is elárulja, hogy a 15 éves fiú

gyakran lógott az utcán, és vezéralak volt a barátai között.



Esténként azon a környéken is gyakran megfordult a haverjaival, ahol éppen beszélgetünk. A csapat sok szemetet hagyott maga után, amit aztán az ott élők szedtek össze.

Van egy új drog

Amikor szóba kerül a kábítószer, az egyik férfi azonnal bólogatni kezd.

Van egy új drog, amit alig lehet kimutatni a szervezetben. Nem tudom pontosan, mi, de biztos vagyok benne, hogy ő is használta."



Azt is elárulták, hol él Apolló családja. A piacon sétálunk, ahol az áldozatok is gyakran segítettek az árusoknak, aztán öt perc múlva a panelházak között megtaláljuk, amit keresünk. Egy tízemeletes, zöld és barna panelt, szemben egy általános iskolával, ahova a gyilkossággal vádolt kamasz is járt. Innen eltanácsolták.

Mintagyereknek látták

A ház kívülről sem látványos, de belül rosszabb a helyzet. Mindenhol áll a por, és meglehetősen lelakott állapotban van. Beismerő vallomás ide vagy oda,

az egyik földszinten lakó nő állítja, hogy Apolló nem lehet gyilkos.



Nagyon rendes fiú, senki sem tudja elképzelni, hogy ő tette volna. Hozzánk is mindig lejött köszönni, általában a szemetet is ő vitte ki nekünk."



Az asszony tehát meg van róla győződve, hogy csakis tévedésről lehet szó. A lakásban élő fiatalabb lányok sem tudják elképzelni, hogy a fiú ilyet tett volna.

Abban is biztos vagyok, hogy nem drogoztak, nem volt ilyenre pénze" - teszi hozzá a földszinti lakó, aki azt is elárulja, hogy a család szegényesen él, és örülnek, ha ételre telik, nemhogy drogokra. A 15 éves fiú anyja egyedül neveli a magát bűnösnek valló fiút és annak öccsét egy másfél szobás lakásban.

Tényleg nagyon jó gyerek, húsvétkor is lejöttek az öccsével locsolkodni" - mondja az asszony, aki mintagyerekként festi le Apollót, aki még csak nem is kötekedik soha senkivel, és mindig kedves az emberekkel.

Rossz gyereknek látták

Azt már a szemközti iskolában tudjuk meg, hogy éppen melyik iskolába járt, amikor elfogták.

Rossz gyerek volt, nem véletlenül tanácsolták el az előző iskolájából. Sűrűn lógott, és másokat is rávett, hogy tartsanak vele" - mondja az iskola igazgatója, aki saját bevallása szerint maga is azt tervezte, hogy eltanácsolja. Fel is vette a kapcsolatot az anyjával, aki arra kérte, bírják még ki ezt a kis időt.

Azt mondta neki az asszony, amikor Apolló 16 éves lesz, otthagyhatja majd az iskolát.



Gyakran gyújtogatott fel kisebb tárgyakat órán, amit persze letagadott" - teszi hozzá az igazgató, aki arról nem tud, drogozott-e a diák, de nem zárta ki a lehetőséget.

Apolló az iskolát nagyon nem szerette, de van egy hely Tatabányán, ahol sokat időzött. A főtéren, az Új Nemzedék Házában szívesen lógnak a helyi fiatalok. Vannak itt napi programok, de csocsózni, társasozni és konzolos játékokkal játszani is bármikor lehet. Az iskolaigazgató szerint itt sokkal több időt eltöltött Apolló, mint az órákon.

Amikor ott jártunk, az Új Nemzedék Házában csak néhány fiatal volt. Ők is csak a számítógépen játszottak. Az őket felügyelő felnőtt pedig nem akart nyilatkozni.