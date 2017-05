Két, kormányzati, valamint szakértői munkacsoporti szinten zajlanak a tárgyalások a Magyarországon működő, Európai Unión kívüli külföldi egyetemekkel - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságíróknak Budapesten.

Mind a négy érintett országnak világossá tették az egyeztetés menetét, amelyet

három ország megértett, egy negyedik ország budapesti nagykövetsége nem akarja megérteni vagy politikai okokból nem adott választ

- fogalmazott. Nem kaptak ugyanis választ az Egyesült Államoktól arra a kérdésre, hogy kivel kellene tárgyalni - tette hozzá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kínának egyébként már átadták a megállapodástervezetet, és Thaiföld, valamint Malajzia esetében is hamar megszülethet a kormányközi megegyezés.Az Egyesült Államok kormányától most azt várják, hogy kijelölje a tárgyalót - mondta Szijjártó. Az nem hiteles hivatkozás - érvelt a miniszter -, hogy nem tárgyalnak kormányzati szinten, mivel a tárca levéltári adatai alapján az amerikai és a magyar kormány három oktatási megállapodást is kötött az elmúlt évtizedekben. A három érintett amerikai egyetem közül kettőnél megvan a szándék a megállapodásra - tette hozzá Szijjártó Péter.