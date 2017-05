Így vitte át a buszsofőr a 9-es buszt az özönvízen - videó

Valódi hős a 9-es busz sofőrje, aki az özönvízen is átvitte az utasokat a Zsigmond téren. Az esővíz még az utastérbe is betört, egy babakocsi is állt a vízben. Az egyik utas szerint szinte érezni lehetett, ahogyan a busz úszik a vízen.

A busz közel 20 percig vesztegelt arra várva, talán lefolyik a víz, és egyszerűbb lesz az átjutás, de a hegyről folyamatosan jött az utánpótlás.

A nem mindennapi eseményt sok utas videózta és fotózta.

Az egyik utas vállalta, hogy kiszáll, és megkérte az autósokat, hogy álljanak félre. A buszsofőrt azért tartják hősnek, mert a munkából hazaigyekvő embereket még egy másik 9-es buszt kikerülve is képes volt elvinni. Mind megtapsolták a buszvezetőt.