A fővárosi tűzoltóknak, közel 100 helyen kellett beavatkozniuk, a vihar miatt. Jellemzően faágakat, kidőlt fákat kellett eltávolítaniuk, amelyek felsővezetékekre, vagy járművekre zuhantak. Számos helyen alagsorba, garázsba, pincébe betört esővíz eltávolításához hívták a tűzoltókat, akiknek munkáját önkéntes mentőszervezetek, önkéntes tűzoltó egyesületek és polgárőr egyesületek is segítették. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint egy II.kerületi óvoda alagsori helyiségébe folyt be a víz, és több, mint egy méter magasan gyűlt össze. A X.és VIII.kerületben is kidőlt fa rongált meg autókat. A Városligetben egy ötven-hatvan centiméter mély pocsolya nehezítette a közlekedést, amelyben egy mentőautó is elakadt. Pilisvörösváron egy családi ház tetőterében keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat, amelyet vélhetően villám okozott.