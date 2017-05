A manchesteri robbantó apja és testvére is iszlamista lehet

A manchesteri rendőrkapitány szerint teljesen világos, hogy a hétfői esti terrortámadás elkövetőjét egy háttércsapat segítette. A rendőrök és terrorelhárítók továbbra is razziáznak a város déli negyedében, és az is kiderült, hogy merőnylő, Salman Abedi testvérét már kedden letartóztatták. Közben egy volt líbiai hírszerző arrol számolt be, hogy Abedi apja maga is szélsőséges csoportokban harcolt. A robbantás 22 áldozatot követelt, legalább 60-an megsérültek. Húsz ember állapota továbbra is válságos.

A manchesteri rendőrfőkapitány szerda délután sajtótájékoztatót tartott, ahol arról beszélt, hogy egy "hálózat" állhat a hétfőn elkövetett, öngyilkos robbantásos merénylet mögött. Ian Hopkins úgy fogalmazott, hogy teljesen világos, hogy egy szervezetről van szó, ezt kell feltárniuk.

Nyilvánosságra hozták azt is, hogy egy szolgálaton kívüli rendőrnő is életét vesztette a Manchester Arénában, aki a családjával volt ott. A merénylőn kívül összesen 22-en vesztették életüket, köztük gyerekek is.

A holttestek azonosítása a rendőrség szerint befejeződött. Az áldozatok között van a 14 éves Nell Jones, a 8 éves Saffie Rose Roussos és a 15 éves Olivia Cambell is. Meghalt a 14 éves Sorrell Leczkowski is, aki a nagymamájával volt az arénában. A nagymama az életéért küzd.

Salman Abedi a hírek szerint egy táskába rejtette el a házilag összebarkácsolt bombát, amelyet aztán a csarnok bejáratánál működésbe hozott. Nem tudni, milyen robbanóanyagot használt, mindenesetre tömegközlekedéssel (egészen pontosan a 101-es buszt használta Fallowfieldből a Piccadelly Gardens felé) érkezett meg a tett helyszínére. A távolságot közel fél óra alatt tette meg.

A BBC arról írt, hogy a rendőrség változatlanul razziát tart Manchester déli negyedében, rövid ideig egy vasúti vonalat is lezártak. A brit közszolgálati csatorna értesülései szerint Salman Abedi bátyját is letartóztatták, még rögtön kedden. Vele együtt már négyen vannak őrizetben, azt nem tudni, hogy mások is rokoni kapcsolatban állnak-e a 22 éves merénylővel.

Egy volt líbiai titkosszolga viszont arról adott tájékoztatást, hogy Abedi líbiai apja maga is szélsőséges iszlamisták között harcolt, méghozzá az al-Kaida egyik szárnyánál.

A család a '90-es évek elején menekült át Európába. Az apa az AP hírügynökségnek nyilatkozott, azt állította, hogy a fia ártatlan. "Mi nem ölünk ártatlanokat, ez nem a mi vallásunk, ezek nem mi vagyunk" - mondta. Azt ugyanakkor megerősítette, hogy a fia a közelmúltban valóban járt Líbiában és hogy éppen Szaúd-Arábiába készült. Elismerte, hogy az egyik idősebbik fiát is letartóztatták.

A brit belügyminiszter, Amber Rudd bejelentette, hogy fokozzák a katonai jelenlétet a köztereken, ezzel is mentesítve a túlterhelt rendőri erőket. A tervek szerint 3800 katonát vetnek be, csak Londonban ezer főt küldenek az utcákra.

Már kampányolnak

A britek június 8-án parlamenti választást tartanak, a terror miatt a pártok felfüggesztették a kampányukat. A kampányszünet úgy néz ki, eddig tartott, a kormányzó Toryk, az ellenzéki Labour és a UKIP ugyanis bejelentették, hogy várhatóan még a héten ráfekszenek a mozgósításokra. A brit állampolgárok egyelőre nem a választásokkal vannak elfoglalva, hanem adományokat gyűjtenek a tragédiában érintett családoknak: eddig már több mint fél millió font jött össze, de például Németországban is adakozások indultak.

A Twitteren a Manchester Arénában, a robbantás idején koncertező előadót, Ariana Grande-t pedig arra szólították fel, hogy vállalja át a temetési költségeket. Hivatalos reakció a felvetésre még nem érkezett a popsztártól.