Hat és fél év a Gulágon címmel jelent meg Barna Attila újságíró könyve Rizák István egykori elhurcolt visszaemlékezéseiből. A visszaemlékezésből megdöbbentő történetek során bontakozik ki a 20 éves korában Beregszászról ártatlanul egy szovjet munkatáborba hurcol, 25 év kényszermunkára és 5 év számüzetésre ítélt, majd rehabilitált 86 éves férfi életének talán legnehezebb időszaka. Rizák István a könyvbemutatón, örömét fejezte ki, hogy olyan országban élhet, ahol nevén nevezheti akár a bűnösöket is, ugyanakkor azt is szeretné, hogy a visszaemlékezések ne gerjesszenek bosszúállást, ellenségeskedést. Az akkor 20 éves férfi, az ítélethirdetés előtt bekerült egy olyan cellába, ahol a kivégzetteket merevítették. Bár nem sok esélye volt, hogy élve megússza, de elmondta, bízott Istenben. Végül a bíróság az utolsó pillanatban megváltoztatta az indítványozott halálbüntetést 25 év szabadságvesztésre és 5 év számüzetésre. Az egykori Szovjetunió Komi köztársaságában dolgozó kényszermunkás 1957-ben hat és fél év után szabadult, és térhetett haza Kárpátaljára. Házassága után Debrecenbe költözött, ahol jelenleg is él, és ha kérdezik mesél a Gulágról.