50 liter víz zúdult egy négyzetméterre Budapesten

Ritkán történik olyan, mint amilyen a tegnapi felhőszakadás volt: viszonylag kis területre koncentrálódó nagyon intenzív esőzés. Ráadásul a fővároson is észak–déli irányban halad keresztül a zivatarfront, így a keleti illetve nyugati városrészekben sokkal kisebb károkat okozott.

Néhány perc alatt a fővárosban 50 mm csapadék hullott, ami azt jelenti, hogy

egy négyzetméterre több mint 50 liter víz jutott

– mondta Reisz András, a TV2 meteorológusa a Mokka című műsorban.

Szinte csak a fővárosi régióban volt kár

A szerda délelőttig bejelentett károk nagyjából 80 százaléka Budapestről érkezett, és azon belül is az észak-déli tengely volt az érintett, a kelet–nyugati városrészek kevésbé – tudtuk meg a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs főosztályvezetőjétől. Gilyén Ágnes hozzátette: Pest megyéből nagyjából 10-15 százalékát jelentették a károknak, vagyis a fővárosi régión kívül az ország többi területére csak elenyésző mennyiségű kárbejelentést jutott.

Olyanra, hogy ennyire csak a fővárosra koncentrálódjon egy vihar hatása, ritkán látni példát.

Gilyén Ágnes ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre korai még konkrét kárösszegekről beszélni, egyelőre a kárbejelentések kezdődtek el. A legtöbb gondot a mélyebben fekvő helyiségekbe, pincékbe, illetve az ingatlanokba befolyó víz okozta, és természetesen sok gépjárművekben is kárt okozott az özönvízszerű esőzés.

A katasztrófavédőket legtöbbször a főváros XIII. és XIV. kerületébe, illetve a budai oldalra riasztották, jellemzően épületekbe befolyt víz szivattyúzásához és kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolításához.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz

a fővárosból szerda hajnalig 90 bejelentés érkezett, és további 10 Pest megyéből, elsősorban Szentendréről és Péteriből,

ahol egy óvodát öntött el az esővíz, ezért az ablakon át mentették ki a gyerekeket – tájékoztatott Hajdú Márton szóvivő.

Biztosítási szempontból egyértelmű helyzet

Az ingatlanokon kívül jellemzően a gépjárművekben okozott károkat a hirtelen esőzés. Annak, kinek teljes körű casco-biztosítása van, nem kell izgulnia, biztosan fedezi az esetleges károkat a biztosító.

A legfontosabb teendője a kárt szenvedő autótulajdonosoknak, hogy minél gyorsabban jelentsék be a káreseményt a biztosítónak

– mondta az Origónak Cserkuti Nándor, az Aegon biztosító kárszakértője.

A szakember megállapítása szerint nem árt, ha készítünk is egy-két fényképet a pórul járt autóról, ez csak segítheti az ügyintézést, de nem feltétlenül kötelező. Egyébként ennyire egyértelműen szélsőséges időjárási helyzetnél a biztosítók kevésbé szigorúak. Persze felmerülhet, hogy a sofőr szándékos magatartása okozta a kárt, például ha valaki belehajtott a vecsési aluljáró alatt álló tónyi tócsába, ám az a legtöbb esetben nem várható el egy átlagembertől, hogy pontosan felmérje ilyen szélsőséges esetben a helyzetet.

A szakember másik példaként azt az esetet említette, amikor egy fővárosi sofőr a villamossínekre hajtva járt pórul a Mexikói út és az Erzsébet királyné útja kereszteződésében. Alapesetben ez a forgalomtól elzárt terület, ahová, ha felhajt valaki, és megsérül a járműve, nem fizet a biztosító, ám a tegnapi esőzésben nem láthatta a sofőr a sínpárt és a felfestést a zubogó vízben, és feltehetően azt hitte, az úton halad.



Két fő kár eshet ilyen körülmények között a gépkocsikban: beázás, továbbá hogy a motorba víz jut. Előbbi esetben főleg akkor lehet jelentős a javítás költsége, ha sok az elektronika az autóban: például elektromos ülés, ülésfűtés, digitális fűtésrendszer. Ilyen autóknál több száz ezer forintos is lehet a javítási kár, de egy átlagos autónál jellemzően 100 ezer forint alatti összegből kihozható a javítás. Ha a motorba víz jut, az akár teljesen tönkre is teheti az erőforrást, attól függően, hogy beindítják-e vagy már jár a motor, amikor a beázás megtörténik, és természetesen ez jelentős anyagi kárt jelent.



Bár az Origo által megkérdezett biztosítók beszámolója szerint

autókban keletkezett jégkárról nem érkezett bejelentés,

hiszen csak rövid ideig és nem túl nagy jégdarabok hullottak a tegnapi felhőszakadás során. Ennél körülbelül négyszer-ötször is nagyobb volt tavaly augusztusban az a jégeső, amely Szabolcs megyében pusztított, néhol tojás nagyságú jéggel, több autóban is jelentős kárt okozva.



Ám a jégkár javítására több specialista szerviz is létezik. A biztosító szakembere szerint, ha például egy motorháznyi és egy tetőnyi felületet ért jégkárról beszélünk, átlagosan 200–350 ezer forintból tökéletesen, nyom nélkül kijavítható a jég által okozott horpadások a karosszérián.