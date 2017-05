Visszaeső szexuális bűnöző az a férfi, aki négy saját lányát éveken keresztül zaklatta Szegiben. Az esetre úgy derült fény, hogy az egyik lány terhes lett. Az erőszakról a férfi felesége is tudott, a nő sétálni vitte a többi gyereket, amíg a férje megerőszakolta valamelyik lányát.

Teherbe esett az apjától

Az erőszakra akkor derült fény, amikor az egyik lány terhes lett az apjától. Az ügy tárgyalására az újságírók nem mehettek be, mert a gyerekek is ott voltak. Az ügyészség nevelés és felügyelete alatt álló 12 életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja a férfit – közölte Horváth Dóra, szóvivő, Miskolci Törvényszék.

Korábban 8 évet ült első lánya megerőszakolásáért

A Tények riportere úgy értesült, hogy az erőszakoskodó felesége is tudott a fajtalanságról. A nő általában félrehívta, vagy sétálni vitte a többi gyereket, amíg a férje megerőszakolta a lányát. A falubeliek a megdöbbentő eset miatt gúnynevet is ragasztottak a szexuális ragadozóra. Azt mondják korábban is elítélték már hasonló ügyekért.

Amióta az első kislányát megerőszakolta, Juliskának becézzük az illetőt. Akkor ő kapott nyolc évet. Azt le is ülte - mondta egy helyi férfi a Tények riporterének. Aki azt is elmondta, hogy összesen hét kislánya született a házaspárnak.

Az összes lányát meg akarta erőszakolni

A gyerekeket kiemelték a családból, a szabadlábon védekező feleség sem ment vissza egykori otthonukba. Akik ismerik a férfit, azt mondják nem csak fajtalankodott a gyerekeivel.

Amikor kiszabadult, megejtette a másikat és a következőt is, azt mondta, hogy lassan mind sorra kerül. De szerintem terrorizálta az anyósát is és a feleségét is." – mondta egy helyi férfi.

A Bors szerint nem csak szexuális bűncselekmények miatt állt már bíróság előtt a lányaival fajtalankodó apa. 2007-ben súlyos autóbalesetet is okozott, akkor másfél évet kapott.