Százmilliárdot ad a kormány gyerekvállalásra

Százmilliárd forintot különíthetnek el a 2018-as költségvetésben arra a családtámogatási akciótervre, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök ma jelentett be.

A jelenleg is zajló 89. kormányinfón Lázár János miniszter azt mondta, hogy mintegy százmilliárd forint lehet az Orbán Viktor miniszterelnök által ma bejelentett, a gyermekvállalást ösztönző akcióterv jövő évi költsége. Az intézkedések között van a többgyermekes édesanyák diákhitelének csökkentése, illetve a jelzálog-jóváírás is.

Mindkettő 2018-tól lép érvénybe.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy a parlament 2018-ig meghatározta a kétgyermekes családok adókedvezményét. "Kérdés, hogy mi lesz utána, a jelenlegi kormány 2019-ben is szeretné bővíteni a kétgyermekes és a háromgyermekes családok adókedvezményét is" - tett hozzá. Lázár János azt is jelezte, hogy a kormány támogatta, hogy ötvenezer forintos nyugdíjkiegészítést kapjon havonta az a szülő, aki 20 éve folyamatosan ápolási díjat kap, mert súlyosan beteg gyermekét otthon gondozza.