Eötvös Péter szerelemről, démonokról

A Magyar Állami Operaházban januárban mutatták be, és most ismét játsszák Eötvös Péter A szerelemről és más démonokról című operáját. A TV2 késő esti hírműsorában, a Tények Estében Andor Éva vendége volt a világhírű zeneszerző. A beszélgetés kiindulópontja a világsikerű opera, de szó esik történelemről, Európáról, a világról és persze Eötvös Péter terveiről is.

Eötvös Péter a világ egyik legnagyobb élő zeneszerzője. A szerelemről... című operáját a glyndbourne-i fesztivál felkérésére írta, ez önmagában hihetetlen elismerés. De Eötvös Péter egész életét a páratlan sikerek kísérik. Első operája, a Három nővér az egyik legtöbbet játszott kortárs opera, a lyoni bemutató hihetetlen sikere óta rendszeresen előadják. Legutóbb a bécsi Staatsoperben mutatták be, ami azért is különleges dolog, mert az elsősorban klasszikus operákat játszó, a világ egyik legjobb operaháza ritkán mutat be modern operát. Eötvös valamennyi operája – A balkontól kezdve az Angyalok Amerikában párizsi diadalán át például a Lilith-ig – példátlan siker az egész világon. Ahogy szimfónikus művei is. Eötvös gyakran maga vezényli operáit, ami mindig különleges kulturális esemény. Ahogy most Budapesten is.