Évekig sanyargatták a lácacsékieket az uzsorások

Egy férfit, a feleségét és fiát is elítélte a bíróság azért, mert éveken keresztül uzsorakamatra adtak pénzt illetve élelmiszert szegény embereknek. A bíróság indoklása szerint olyan nélkülözésnek tették ki így több embert, hogy volt, akinél az áramot és a vizet is kikapcsolták. A hónap elején kellett odaadniuk a bevételük jelentős részét, így pedig újabb kölcsönt kellett kérniük a családtól, amire újabb óriási kamatokat számoltak föl. Ráadásul a boltjukban a normál ár kétszereséért adtak szinte mindent. Volt olyan is, aki 100.000 forintot kért kölcsön, és végül 1.340.000 kellett visszaadnia.