Rogán: a határkerítés elbontása egész Európa biztonságát fenyegetné

Magyarország déli határszakaszán felállított kerítés elbontásának ötlete rendkívül veszélyes, mert azzal veszélybe sodornák Magyarország és egész Európa biztonságát – mondta Rogán Antal Miniszterelnöki kabinetiroda vezetője a nemzeti konzultációról tartott fórumon.

Rogán Antal Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje szavaira reagálva azt mondta: ez is azt mutatja, hogy a baloldal egyértelműen a Soros-féle és a brüsszeli bevándorláspolitika szolgálatába állt. Rogán azt is mondta, hogy Botka László hiába mondja, a magyar kormány semmilyen nyomás hatására nem fog változtatni bevándorláspolitikáján és nem bontják el a kerítést, nem nyitják meg a tranzitzónát sem. Európát Magyarország határainál kell megvédeni, és az emberek nagy többsége is támogatja a kerítést – mondta a miniszter. Szerinte kerítés nélkül nem is lehetne megállítani az áradatot, és a migránsok akadálytalanul zúdulnának Magyarországra, majd tovább nyugatra. A brüsszeli bevándorláspolitikát bírálva pedig azt mondta, nem szabad erőltetni azt a migrációt, ami terrorveszéllyel járhat.

Rogán Antal szerint egyre aktuálisabbak a nemzeti konzultáció kérdései, így a manchesteri merénylet is világossá tette, hogy a terrorveszély egész Európában megnövekedett, és ez alól Magyarország sem kivétel. Arról is beszélt, úgy tekintenek a nemzeti konzultációra érkező válaszokra, mint a kormány intézkedéseit megerősítő és támogató szavazatokra. A miniszter azt is mondta, hogy a konzultációra adott eddigi válaszok alapján 90 százalék feletti a kormánnyal való egyetértők aránya. A politikus szerint a válaszadók és a Soros-féle tüntetéseken megjelenők száma alapján egyértelmű, hogy mennyivel többen támogatják a kormány bevándorláspolitikáját.

Rogán közölte, a május végéig meghosszabbított nemzeti konzultációra eddig 1 millió 651 ezer válasz érkezett, ezek 94 százaléka postai úton, a többi interneten. Ismertetése szerint szerte az országban a Fidesz vezető politikusai, a kormány miniszterei és államtitkárai az elmúlt hónapban 130 helyszínen, 28-29 ezer emberrel találkoztak a fórumokon, és ez is mutatja a nemzeti konzultáció iránti érdeklődést.

Családpolitika és forró ősz

Rogán Antal a fórumon azt is mondta, hogy a kormány a dolgozókat, nyugdíjasokat és a családokat érintő intézkedéseivel emelik a béreket, a nyugdíjakat, valamint a családoknak szóló támogatásokat, kedvezményeket. Az új családvédelmi akciótervet azzal indokolta, hogy sok fiatal azért nem mer korábban gyermeket vállalni, mert még nem fizette vissza a diákhitelét, mások pedig azért nem vállalnak több gyermeket, mert lakásjelzálogra kell költeniük.

Egy kérdésre válaszolva azt mondta, a kormány nemrég döntött arról, hogy a nemzetbiztonsági kabinet készítsen egy jelentést az NGO-hálózat (nem kormányzati szervezet) működéséről és nemzetbiztonsági kockázatairól. Rogán szerint a nemzetközi hálózatnak az a célja, hogy azokat a kormányokat eltakarítsák az útból, melyek útjában vannak a szabályozatlan, ellenőrizetlen bevándorlásnak. Ennek érdekében megpróbálják megbontani a rendet és instabillá tenni ezeket az országokat. Példaként említette Macedóniát, ahol éppen akkor, amikor a határon a migránsokat kellett volna megállítani, szerveztek tüntetéseket a fővárosba, és így a biztonsági erőket ide kellett átirányítani.

A politikus szerint „vannak Magyarországon kiképzőközpontok, ahol már embereket készítenek elő (...), olyan aktivistákat, akiknek a polgári engedetlenség szervezése lesz a feladata ősszel. Új jelenség következik, ha nem működnek a tüntetések, majd el fognak foglalni közintézményeket, bankokat, aminek kifejezetten az a célja, hogy valamilyen rendőrségi attakot provokáljanak ki".

A miniszter szerint ősszel tudatos provokatív kísérletek lesznek, melyek célja, hogy politikai instabilitást keltsenek Magyarországon.

Orbán Viktor miniszterelnök február 20-án, a parlament tavaszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában jelentette be, hogy nemzeti konzultáció kezdődik azokról a veszélyforrásokról, amelyekkel Magyarországnak idén szembe kell néznie. A kérdőíveket március végén kezdték kézbesíteni a háztartásokba, a hat kérdés a rezsicsökkentés és a munkahelyteremtési támogatás megtartására, a bevándorlók beengedésére, az adócsökkentésről való szabad rendelkezésre, nemzetközi szervezeteknek a migrációt ösztönző tevékenységére, valamint külföldről támogatott szervezetek átláthatóságára vonatkozik.