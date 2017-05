Budapestnek is van már fehér homokos tengerpartja

Az egykori sóderbánya után visszamaradt bányatóból, a főként illegális fürdőhelyként ismert a Lupa-tóból egy Európában egyedülálló strand- és sportparadicsomot akart létrehozni Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója. Budapest északi határától három kilométerre. Ma nyitnak.

Egy rövid tavalyi próbaüzem után hatalmas beruházással tették komfortossá és biztonságossá a területet a fürödni és sportolni vágyók számára. Megnégyszerezték a strandolásra alkalmas partszakaszokat, valamint az egész területet fehér homokkal töltötték fel, mintha egy tengerparton sétálna az ember. Egy Európa szerte is egyedülálló, a „karibi beachek" pálmafás hangulatát ide varázsló, 2,5 km-es luxus strand, és a hozzá kapcsolódó változatos szolgáltatások nyújtanak majd kikapcsolódást a nyári napokban.

Itt található az ország legnagyobb vízi kalandparkja, a régió legmenőbb búvár centruma, sőt a közép-európai régió legnagyobb wakeboard komplexuma is itt épül fel. Emellett hagyományos és extrém vízi sportágak a különböző evezősöktől a vitorlázásig, a SUP-tól a surfig szintén elérhetőek lesznek. A parton pedig a strandsportok szerelmeseit strandfoci, strandröplabda, strandkézi pályák várják, de itt debütál egy új strandsport, a beach tenisz is. Aki pedig kevésbé szeret a homokban sportolni, azt műfüves focipályával csalogatják. A szervezők ugyan a benzinmotoros vízisportoktól óvják a strandolókat és a víz minőségét, de azért lesznek elektromos meghajtású kishajók és flyboard is, ahol egy vízsugár repteti a magasba a bátor vállalkozókat. Sőt lesz Blob, ami egy hatalmas, felfújható párna, amire egy toronyból ráugorva, akár több méter magasba repülhetünk a víz fölé.

A Lupa-tó első körben kiépített partszakaszait - többféle célcsoport igényeit kiszolgálandó - két részre osztották, különböző jegyárakkal és az árakhoz illeszkedő szolgáltatásokkal biztosítva a vendégek kikapcsolódását. A tó egy kisebb részén lesz a „hagyományos" Lupa Strand azoknak, akik inkább árérzékenyek és csak a klasszikus strandolás élményre vágynak. A terület nagyobbik részén pedig a Lupa Prémium Beach üzemel majd, ami egy átlagos budapesti strandbelépő áránál ugyan nem lesz drágább, azonban lényegesen jobb körülményekkel és a szolgáltatások sokkal szélesebb körével csábítja vendégeket a tóhoz. Aki pedig még ennél is exkluzívabb szolgáltatásra vágyik, az VIP jegyet válthat, amihez már baldachinos napágy és VIP parkoló is jár vagy akár a prémium strandon belül egy privát partszakaszt is bérelhet, saját személyzettel. A prémium részen különösen erős lesz a gasztronómiai kínálat: míg a Lupa Strandon a hagyományos strandbüfék adják a kínálatot, a Lupa Prémium Beach-en felépülő "gasztrosétányon" egyszerre lesznek megtalálhatóak a tipikus strand ételek és a különlegesebb fogások. Vízparti bárok, beach klubok is lesznek.

Mivel a gyerekes családok fontos részét képezik a tervezett látogatóközönségnek, ezért a Lupa Beachen belül egyedi, ide gyártott eszközökből álló, hangulatos játszótér, valamint mellette egy, a mélyvíztől elzárt gyerek strand rész, a „Kid's Beach" várja a kisebb gyerekkel érkező családokat.

A belépők differenciáltak: lesz felnőtt, gyerek és családi jegy, de lesz kifejezetten sportoló jegy és kaphatók lesznek különböző bérletek is. Munka után, délután 5 órától érvényes „sunset" jeggyel - még olcsóbban lehet majd bejutni. A szervezők gondoltak azokra is, aki csak korzózni szeretnének esténként „Budapest tengerpartján", ezért sötétedés után - amikor fürdeni már nem lehet - a kapukat nem zárják be. Esténként a terület, ugyan regisztráció mellet, de már ingyenesen látogatható, és a vendéglátó egységek ilyenkor is várják azokat, akik a vízparton szeretnének koktélozni vagy vacsorázni.

Több, összesen 2000 autó befogadására alkalmas fizető parkolót alakítottak ki (180 FT/óra, de maximum napi 1000 Ft), de a tó az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút mellett fekszik, így várják a kerékpárral érkezőket is. Aki pedig tömegközlekedést használva, a HÉV-vel a Budakalász, Lenfonó megállótól sétálhat be kb. 15 perc alatt, de buszjárat is van.