Négy első és két második díjat nyertek el hazai ingatlanfejlesztések a Nemzetközi Ingatlanszövetség Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatán. Örökségvédelem kategóriában a zsűri két első díjat adott ki, mindkettőt magyar fejlesztésnek. A Swietelsky Magyarország Kft. által nevezett Várkert Bazár és a Horizont Development Kft. magántőkéből megújított Váci 1 épülete is első díjat kapott. A műemléki védettséget élvező Váci 1 emellett a legjobb kereskedelmi létesítmények nemzetközi rangsorában a második lett.A díj történetében először kapott ugyanaz a magyar projekt két kategóriában is ilyen magas elismerést. A Swietelsky Magyarország Kft a 4-es metró 10 állomásával is indult, és első díjat nyert közcélú létesítmények kategóriában.

Az ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott a LAFARGE Cement Magyarország Kft. környezetbarát, modern technológiát felvonultató üzeme a Királyegyházi Cementgyár. A pályázaton belül az egyik legnehezebb terepen, masterplan kategóriában ezüst díjat nyert a XIII. Kerületi Önkormányzat a kerület elmúlt két évtizedes fejlődését bemutató Angyalföld újjáépítéseelnevezésű projektjével. A nemzetközi zsűriben idén 32 ország 63 szakembere vett részt. A bírálat több szempontjai között szerepel az ingatlanfejlesztés koncepciója és eredménye, építészeti- és városépítészeti színvonala, a kivitelezés minősége, és a megvalósítás időtartama. Emellett értékelik az értékesítés és bérbeadás eredményességét, továbbá a környezetvédelmi szempontokat és az ingatlanfejlesztés társadalmi hasznosságát.