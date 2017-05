OLAF-botrány: Újabb szocialista érintett

A 4-es metró körüli beruházásokat felügyelő korábbi tenderbizottság szocialista tagja, Tüttő Kata lehetett az, akin keresztül Demszky Gábor és a főváros korábbi SZDSZ-MSZP vezetése nyomást gyakorolhatott a BKV vezetőségére - írta a 888.hu. A politikus minden idők legnagyobb hazai korrupciós botrányában lehet érintett.

Budapest XII. kerületi önkormányzati képviselője, az MSZP országos elnökségének tagja, Tüttő Kata hivatalos volt a parlament gazdasági bizottságának két nappal ezelőtti ülésére, amely a metróbotránnyal foglalkozott. A politikus azonban érdekes módon inkább úgy döntött: nem megy el az ülésre - számolt be róla a hirado.hu.

Minden idők legnagyobb korrupciós botránya Bánki Erik és több vezető fideszes politikus korábban arról beszélt, hogy, minél többet lehet tudni az OLAF-jelentésről, annál egyértelműbb, hogy a 4-es metróhoz köthető minden idők legnagyobb korrupciós botránya.

Tüttő Kata, a szocialistákkal korábban jó viszonyt ápoló Leisztinger Tamás nagyvállalkozó élettársa havi bruttó 250 ezer forintért ülhetett be 2014 decemberében a BKV igazgatóságába - írta a Magyar Idők. Tüttő előtte, a 4-es metró beruházásának gyanús ügyeivel foglalkozó OLAF-jelentés által vizsgált időszakban a tenderbizottsági tagságán kívül fővárosi képviselő, a Fővárosi Közgyűlés pénzügyi és közbeszerzési bizottság elnöke, illetve a közbeszerzési, pénzügyi és jogi bizottságok tagja is volt.

Tüttő egy időben Hagyó Miklóst is segítette.

Minden feltétel nélkül utaltak

Mint ismert, Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján, a testületi ülést követően azt mondta:

Demszky Gábor volt főpolgármester és helyettesei pontosan tudták, hogy olyan szerződést akarnak megkötni, ami súlyosan hátrányosan érinti a fővárost, az államot és az Európai Bizottságot."

Indokolatlan vállalásnak nevezte, hogy 33 milliárd forintot előre, minden feltétel és garancia nélkül átutalt a BKV az Alstomnak. Szerinteebből az előlegből lehetett kenőpénzt fizetni különböző érdekcsoportoknak. Bízik benne, hogy a hatósági vizsgálatok megerősítik ezt a gyanút – jegyezte meg. A kormánypárti politikus szerint az ülésen elhangzottak megerősítették azt is, hogy a beruházás politikai nyomásra indult el, annak ellenére, hogy előkészítetlen volt.

Hozzátette, az is nyilvánvalóvá vált, hogy a főváros csak a látszat kedvéért hozott létre tenderbizottságot, amelyben lehetetlen helyzetbe hozta a köztisztviselőket és ellehetetlenítette a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos szakmai munkát.

Sokan nem mentek el

Bánki Erik elmondta azt is, hogy Csordás Mihály, a fővárosi önkormányzat közlekedési ügyosztályának volt vezetője, a tenderbizottság volt tagja beszámolójából kiderült, hogy olyan helyzetben végezte mérnökként a minősítő munkáját, ahol minden szakmai felvetését keresztülhúzták, s nem volt abban a helyzetben, hogy érdemi szereplője lehetett volna a döntéshozatali folyamatnak.

Nem ez az első eset, hogy Tüttő Katához hasonló módon, egyes szocialista politikusok inkább úgy döntöttek, inkább nem mennek el a meghallgatásokra. Ismeretes, február végén Gy. Németh Erzsébet, valamint Horváth Csaba és Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes sem érezte kötelességének, hogy részt vegyen az OLAF-ügy köré rendezett parlamenti gazdasági gyűlésen.