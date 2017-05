Szabálytalanul, a lakosságot is veszélyeztetve bontják a gödöllői városházát a helyi Fidesz szerint. A Pest Megyei Kormányhivatal szerint az azbesztet is tartalmazó palatető bontása nem felel meg az előírásoknak, és a sitt tárolása sem megfelelő, ezért egyszer már leállította a munkálatokat.

Ősz óta bontják az épületet

Szinte az összes nyílászáró és a tető egy része is hiányzik az egykori gödöllői városházáról - derül ki a Híradó riportjából. Az épület bontása ősz óta zajlik. A helyére játszóteret, szabadtéri színpadot és parkot tervez a város.

Gödöllő fideszes országgyűlési képviselője szerint a bontást szabálytalanul végzik. A párt helyi szervezete a közösségi oldalára feltett egy videót is, amely most hétvégén készült. A felvételen az látszik, hogy a munkások bontják a mérgező azbesztet is tartalmazó palatetőt.

Azbeszt kerülhetett a levegőbe

"A közelben templomok, fagylaltozók, gyermeknapi családi forgatag volt, két gimnázium van a közvetlen közelben, étterem. Tehát olyan helyek, ahol az emberek gyakran megfordulnak. Ez egy egészségre nagyon veszélyes anyag. Azt gondolom, hogy a gödöllőiek egészségét nagyon-nagyon veszélyezteti az ilyen típusú bontás" – fogalmazott Vécsey László a Híradó riporterének. A képviselő közölte, hogy az ügyről értesítette az illetékes hatóságokat. A polgármestert pedig felszólította, hogy adjon részletes tájékoztatást arról, mi történik a városháza veszélyes anyag tartalmú tetejének bontásánál.

Hétfőn négy hatóság is szemlét tartott az építkezésen

Gémesi György azt mondta, hogy hétfőn négy hatóság is szemlét tartott az építkezésen, és szerinte nem találtak olyan szabálytalanságot, ami miatt le kellene állítani a munkálatokat. Szerinte a Fidesz politikai kérdést csinál az ügyből, pedig nem az. „Eldöntötte a képviselőtestület, ezt az épületet le kell bontani. Vannak benne kétségen kívüli veszélyes anyagok. A veszélyes anyagokat a megfelelő formában kell lebontani és elvinni és eltárolni. Ezzel kapcsolatosan nekünk megállapodásunk van a kivitelezővel" – fogalmazott Gémesi György.

Két hete már leállítatták egyszer a munkálatokat

Az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal is vizsgálódik. Közleményükben azt írták: először két héttel ezelőtt állíttatta le a munkálatokat, mert a bontási tevékenység sem a jogszabályi előírásoknak, sem a munkáltató által megküldött munkatervnek nem felelt meg. Szabálytalanul tárolták például a bontott palát.

Vasárnap újabb szemlét tartottat, ahol megállapították, hogy már egy másik munkáltató munkavállalói szintén szabálytalanul végezték a palabontást. Emiatt várhatóan bírságot szabnak majd ki.