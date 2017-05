Tárgyaltak, de megtartják a mentős demonstrációt

Közeledtek az álláspontok a mentőszolgálat és az egyik mentős szakszervezet tárgyalásán. Ennek ellenére megtartják a május 31-ére tervezett demonstrációt.

A mentődolgozók bére alacsony, és ezért emelni kell a fizetésüket – ebben nem volt vita az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (Momsz) közötti hétfői egyeztetésen. Konkrét megállapodás azonban nem született.

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója szerint nem vitatják, hogy emelni kell a béreket, dolgoznak a cafetéria-keret emelésén is, valamint rendezni kell a munkaruha kérdését is. Ehhez viszont a szakszervezet együttműködésére is szükség van.

Kusper Zsolt, a Momsz elnöke nagy eredménynek nevezte, hogy hat év után tárgyalóasztalhoz tudtak ülni a mentőszolgálat vezetésével. Szerinte a szakszervezetnek fontos célja, hogy a menedzsmentnek beszámoljon azokról a problémákról, amelyeket a dolgozók nem mindig tudnak elmondani. A főigazgatóval vannak véleménykülönbségek a béremelést illetően, de szerinte ezeket előbb-utóbb helyre lehet tenni.

A szövetség vezetője közölte: megtartják a mentőszolgálat Markó utcai épülete elé hirdetett demonstrációt május 31-én. Ezt a rendőrség tudomásul vette, és a Facebook-esemény szerint több mint 550-en jelezték részvételüket.

A rendezvényt azért szervezik, mert szerintük a korábban beígért 60 százalékos béremelés helyett a mentődolgozók csak 10 százalékot kapnak 2018 januárjától. A szakszervezeti vezető hozzátette, az egyeztetésnek nem a demonstráció volt a fő témája, hanem a bérek rendezése érdekében szükséges együttműködés.

Csató Gábor megjegyezte, ő nem ígért 60 százalékos béremelést, de azon dolgozik, hogy több pénzt vihessenek haza a mentődolgozók. Egyelőre az biztos, hogy idén 12 százalékkal nőnek a bérek, jövő januárban 10, ősszel pedig további 8 százalékot emelnek.