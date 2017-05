Megmutatjuk Botka László mesés gazdagságát

Három lakó- és egy üdülőingatlanban van tulajdonrésze Botka Lászlónak, luxuskaróráját állítólag a feleségétől kapta ajándékba, és három és fél millió forint készpénze is van – derül ki az MSZP miniszterelnök-jelöltjének tulajdonképpen kényszer hatására módosított vagyonnyilatkozatából. Továbbra sem szerepelteti viszont bevallásában azt a méregdrága luxusterepjárót, aminek ő az üzembentartója. És a drága órákból is egyet írt be. A fizessenek a gazdagok jelszavával kampányoló politikus jól láthatóan jól él, nagyon szereti az egzotikus utazásokat is, nemrég a Maldív-szigetekről üzent a szocialistáknak.