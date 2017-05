Csecsemőgyilkosok, akik gyereküket az utcára tették vagy a lakásukban próbálták meg elrejteni. Volt, akit egyszerűen megfojtott, mást popsitörlővel ölt meg az anyja.

A kutyára próbálták fogni

Recsken egy fiatal pár közösen nevelte két hónapos gyerekét. Egy este mindhárman ugyanabban az ágyban aludtak. Amikor a csecsemő sírni kezdett, a férfi teljesen elvesztette a fejét, felkelt és rázni kezdte a kicsit.

Miközben rángatta a babát, valamibe beütötte a gyerek fejét.

Miután az apa megnyugodott, elaltatta a csecsemőt, és visszafeküdtek aludni.

A hajnali órákban vették észre, hogy a pár hónapos gyerek nem kap rendesen levegőt. Elvitték az orvosi ügyeletre, ahol már nem tudtak rajta segíteni. A későbbi vizsgálatok megállapították, hogy a fejsérülésébe halt bele a kisfiú.

A szülők először megpróbálták a kutyára fogni a történteket. Azt állították, hogy ő lökte ki a gyereket a babakocsiból. Később a férfi beismerő vallomást tett, amit utólag kétszer is módosított. Utána már az élettársát okolta. Azt mondta, ő csak "el akarta vinni a balhét" a nő helyett. Az anya mindezt tagadta, egymásra mutogattak a tárgyaláson. Az eljárás ma is tart. A település polgármestere megerősítette, hogy a pár ellen más eljárás is zajlik gyerekbántalmazás miatt.

Próbálta elégetni és elásni is

A 27 éves, mihálygergei nő szerette volna eltitkolni a terhességét. A helyiek közül nem is tudta senki, hogy várandós. Miután otthon megszülte a gyerekét, egyből meg is ölte, később

megpróbálta elégetni és elásni a holttestét.

Ezek után úgy döntött, egy kartondobozban egy melléképületben rejti el.

Pár nappal később alhasi fájdalmakkal és vérzéssel került kórházba, ahol megállapították, hogy nemrég szülhetett. Nem volt hajlandó elárulni, hol van a gyerek, ezért az orvosok értesítették a rendőrséget, akik házkutatást tartottak a nő házában, ekkor találták meg a halott babát a ház melletti fészerben.

A vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy az anya egy egészséges gyereket szült, és a babát meggyilkolták. Valószínűleg nem szerette volna, ha bárki megtudja, hogy gyereket vár, és magát a babát sem akarta megtartani. Azt, hogy ki lehetett a gyerek apja, senki sem tudja. A csecsemőgyilkos most előzetes letartóztatásban van. Ha bűnösnek találják, akkor élete végéig börtönben maradhat.

Zacskóban tette utcára a holttestet

Egy tatabányai nő öt gyerekével és kamionsofőr férjével élt kis panellakásukban. A hatodik gyereket az apuka a kórház babamentő inkubátorában helyezte el, ezek után a nő nem számolt be neki újabb terhességéről. Titokban, a lakás egy kis szobájában szülte meg a hetedik gyerekét.

Ez után a babát

körbetekerte egy lepedővel, és addig szorította magához, amíg meg nem fulladt.

Összetakarított maga után, a holttestet egy reklámzacskóba tette, és kirakta az utcára egy bokor alá, ahol másnap egy hajléktalan talált rá. A hatóságoknak viszont akkor még nem sikerült megtalálniuk a gyilkost.

Tizenkét évvel később, amikor a férj börtönbe került, és DNS-mintát vettek tőle, újra megnyitották az aktát. A rendőröknek már nem volt nehéz dolguk, könnyen eljutottak a gyilkoshoz. A szakértői vélemények megerősítették, hogy bár a gyerek koraszülött volt, életképes lett volna, a halálát pedig fulladás okozta. Anyját a győri ítélőtábla hét év börtönre ítélte.

Második gyerekét is megölte

2014-ben egy karcagi nő a saját fürdőszobájában szülte meg a kislányát. Fojtogatta és verte a babát, majd miután azt hitte, hogy meghalt,

egy zacskóba tette, és a hideg fürdőszobapadlón hagyta.

A kislány nem halt meg. A lakás többi lakója hallotta a nyöszörgését, ők hívták a mentőket. Az újszülöttet kórházba vitték, de már nem tudtak rajta segíteni.

A kórházból értesítették a rendőrséget, mert megállapították, hogy a baba egészségesen született, a halálát a verés és a kihűlés okozhatta. Az anya tizenhárom és fél évet kapott. De nem ez volt az első ilyen esete a karcagi nőnek, 1998-ban is megölte már újszülött gyerekét. Akkor három és fél évre ítélte a bíróság.

A családi házban rejtegette a holttestet

2015-ben egy érdi nő terhes lett, amit sikeresen eltitkolt a családja előtt, pedig volt két gyereke, és mindennap a férjével aludt egy ágyban. A ház kertjében szülte meg a babát, aki egyből felsírt. Popsitörlővel tömte be az újszülött száját, amíg abba nem hagyta a sírást. A kislány megfulladt.

A holttest lábait összekötözte, majd zacskóba tette, ezt leragasztotta, és egy vászontáskába rakta.

A táskát eleinte a ház szekrényeiben dugdosta, majd az udvarra vitte a nem használt kutyaólba. A gyerek maradványaira bő egy év múlva találtak rá a rokonok, akik azonnal hívták a rendőröket. A nő előzetes letartóztatásba került, akkor úgy tűnt, hogy élete végéig is börtönbe kerülhet. Mára viszont elvégezték az anya jelenlétét igénylő vizsgálatokat, és szabadon engedték. Jelenleg otthon van, de nem hagyhatja el a lakást.