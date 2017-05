Tuzson: A kormány nem változtat bevándorláspolitikáján

A kormány semmilyen körülmények között nem kívánja megváltoztatni bevándorláspolitikáját, mert a magyar és az európai emberek biztonságát tartja elsődlegesnek - mondta Tuzson Bence, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.





Akár bíróság elé is kész állni a kormány

Az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, és körülbelül két hete újabb levelet küldtek az ügyben, további kérdéseket tesznek fel a jogi határzárral és a tranzitzónákkal kapcsolatban - mondta Tuzson Bence. Az államtitkár szerint a kérdésekre június 17-ig kell válaszolni. Hozzátette, hogy

a kormány legutóbbi ülésén úgy határozott, nem változtatja meg bevándorláspolitikáját, és ha szükséges, áll a bizottsági, majd ha szükséges, a bírósági eljárás elé.

Megjegyezte, a kormányt ebben erősíti a nemzeti konzultáció, amiben eddig több mint 1 millió 660 ezren vettek részt. Nem kívánjuk lebontani a kerítést, ragaszkodunk a tranzitzónákhoz, a jogi határzárhoz és ahhoz, hogy betartsuk a schengeni szabályokat és megvédjük az Európai Unió határait - szögezte le Tuzson Bence.

A tranzitzóna nem börtön

Az Európai Bizottság a tranzitzónákat és az ahhoz kapcsolódó szabályozást, valamint a jogi határzár szigorítását kifogásolja, miközben a tranzitzóna a bizottság állításával szemben nem jelent őrizetet, az oda önkéntesen belépő bármikor elhagyhatja a tranzitzóna területét. Emellett nem őrzött területről van szó, és biztosítanak benne minden ellátást, és van olyan része is, amely kifejezetten a kísérő nélküli kiskorúaknak, családoknak, egyedülálló férfiaknak, illetve nőknek van kialakítva - mondta el az államtitkár.

Az Európai Unió nem vesz tudomást a terrorveszélyről

Tuzson Bence arról is beszélt, hogy Európa területén állandósult a terrorveszély, a legutóbbi, manchesteri merénylet pedig azt igazolja, hogy a terrorizmus célpontjai a gyerekek lettek. Ez megengedhetetlen az államtitkár szerint. Az Európai Uniónak is mindent meg kell tennie a gyerekek biztonsága érdekében, ezért át kellene gondolnia magatartását. Tuzson szerint jelenleg az Európai Unió nem vesz tudomást arról, milyen veszélyt jelentenek a terroristák.

Soros után az Unió is nyomás alá akarja helyezni az országot

Elfogadhatatlannak nevezte Tuzson, hogy az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatában védte Ahmed H.-t, akit a magyar bíróság terrorizmusért ítélt el. Ezért az ENSZ-hez, az Európa Tanácshoz, az EBESZ-hez és a NATO-hoz fordulnak, kérve, vizsgálják meg, a határozat összeegyeztethető-e azzal, hogy Európának és a világnak is alapvető célja a terrorizmus elhárítása.

Végül megjegyezte, hogy a nyár közeledtével Magyarország határain is nő a migrációs nyomás, a különböző, Soros György által támogatott szervezetek mellett most az Unió is nyomás alá akarja helyezni Magyarországot.