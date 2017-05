Hiába ült össze a ferencvárosi vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság, Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő nem tudta megmagyarázni, honnan lett hirtelen 40 millió forintja egy dunaparti lakóparki 90 négyzetméteres lakásra. A Juhász Péter féle Együtt korrupciós szóvivője ráadásul elfelejtette bevallani az ingatlant. Kikérte magának, de most a férje vagyonnyilatkozatát is megvizsgálják.

Összeült szerda reggel Ferencvárosban a vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság, amely egyetlen napirendi pontot tárgyalt: Baranyi Krisztinának, az Együtt helyi képviselőjének (és korrupcióügyi szakszóvivőjének) furcsa vagyonosodását - számolt be a Pestisrácok.hu. A testület zárt ülésén arra keresték a választ, honnan lett Baranyinak hirtelen 40 millió forintja, amelyből férjével együtt meg tudott vásárolni egy 74 négyzetméteres, pluszban 15 négyzetméteres terasszal ellátott ingatlant a Dunaparti Lakóparkban.

Azt is megpróbálták kideríteni, hogy a Juhász Péter féle párt politikusa miért felejtette ki az ingatlant a tavalyi vagyonnyilatkozatában.

A bizottság viszont nem kapott megnyugtató válaszokat az Együtt képviselőjétől, sőt, újabb kérdések is felmerültek Baranyi vagyonosodása kapcsán. Ezért a ferencvárosi testület úgy döntött, felbontják Baranyi férjének a vagyonnyilatkozatát, és abba is betekintenek. A képviselő felháborítónak találta a lépést, azt hangoztatta, hogy a bizottságnak nincs joga erre. Ez viszont ebben a formában nem igaz. A jogszabály úgy szól, hogy vagyonnyilatkozati eljárásban kétségek esetén igenis jogosult a testület a hozzátartozók bevallásainak áttanulmányozására. A vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság várhatóan júniusban ül össze ismét.

Az Együtt politikusa korábban azzal védekezett, hogy azért nem írta bele vagyonnyilatkozatába a XX. kerületi lakást, mert a tulajdonjoguk csupán széljegyre került, azt még nem jegyezték be. Állítása szerint az ügyvédje szerint teljesen jogszerűen járt el. Csakhogy a PestiSrácok több jogászt is megkérdezett az ügyben, akik teljesen mást mondtak, szerintük ugyanis mindenképpen be kellett volna vallani az új lakást.