Sírba rejtették el a fegyvereket

Többek között egy Mercedes terepjárót, hét vadászpuskát, több vadásztrófeát, réz ereszcsatornát és borotvahabot is elvitt két férfi egy birtokról. A zsákmány nagy részét egy temetőben rejtették el - tudatta a police.hu.

A rabolt tárgyak összértéke több mint 51 millió forint volt

Egy kisgyőri férfi riasztotta a rendőrséget április 25-én délelőtt, miután észrevette, hogy betörtek az általa felügyelt birtokra, és elvittek többek között egy több mint harmincmillió forint értékű terepjárót - mesélte a Varga Sándor alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője a Zsaru Magazinnak.

A rablók egy gyerekkrosszmotort, egy nagy értékű kerékpárt és öt liter benzint is elloptak, amiket a terepjáró csomagtartójába pakoltak a többi lopott holmival együtt. A házba egy befeszített ablakon át jutottak be, és átkutatták valamennyi szobáját. Vadásztrófeákat, parfümöket, aranyékszert, valamint borotvapengét és -habot, dezodorokat, több üveg alkoholt is zsákmányoltak. Kiürítették a páncélszekrényt, amelyben távcsövek, éjjellátó, lőszerek és az engedéllyel tartott vadászpuskák voltak. A fegyverek és tartozékaik értéke 500 ezer forint és kétmillió forint közötti.

A rendőrök a birtok környékét helikopterrel is felderítették, hátha kiszúrják a terepjárót, de a felderítés nem volt eredményes a rengeteg erdős rész miatt.

Egy gyorsétterem kamerája buktatta le őket

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottak egy gyorsétteremben vásároltak, és felvette őket egy kamera. A rendőrök nyilvánosságra hozták a tolvajok fotóját, személyleírásukat és a terepjáró fotóját is. A bejelentések alapján házkutatást tartottak egy férfinál és egy fiatalkorúnál. Már a házkutatás során több ellopott tárgy előkerült, majd az egyik férfi vallomásából kiderült, hogy a zsákmányt a kerten túli domboldalon rejtették el. A nyomozók meglepetésére ott egy temető volt.

Az egyik elmozdított sírhely alatt megtalálták mind a hét lőfegyvert és tartozékaikat, további kettő alatt pedig a krosszmotort és a kerékpárt. A terepjáró maradványai egy közeli erdős részen voltak.

A két fiatallal szemben különösen nagy értékre elkövetett lopás, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. A bíróság elrendelte a férfi és a fiatalkorú előzetes letartóztatását.