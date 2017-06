Botka a Soros-egyetemről beszélt Brüsszelben

Brüsszeli tárgyalásai után Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje megígérte, ha az MSZP nyeri a jövő évi választást, akkor visszavonják a Soros György egyetemét, a Közép Európai Egyetemet is érintő felsőoktatási törvényt, és a civiltörvényt is. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be. Botka brüsszeli útja előtt a szerb határon épített kerítés lebontásáról beszélt a Reutersnek, ami nyilvánvalóan tudatos elem azok után, hogy Botka tanácsadója, Lengyel lászló a szombati Népszavában arról írt, Európa vezetőinek pénzzel is támogatnia kell a baloldalt a 2018-as választáson.