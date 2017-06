Visszautasította Lázár János miniszter Soros György támadását, miután a milliárdos maffiállamnak nevezte Magyarországot és a magyar kormányt. A Miniszterelnökség első embere a szokásos csütörtöki kormányinfón azt mondta, hogy nem a magyar kormány, hanem Soros szervezetei működnek maffiaszerűen. Soros nyilatkozata sérti a magyarokat - mondta Lázár János.

Méltatlan, igazságtalan a valóságot pedig súlyosan elferdíti - így kommentálta Lázár János miniszter Soros György friss nyilatkozatát, amelyben egyszerűen "maffiaállamnak" titulálta Magyarországot és Orbán Viktor kormányát. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón úgy fogalmazott, hogy nem a magyar kormányra, hanem éppen a Soros-hálózat szerevezeteire jellemző a maffiaszerű működés. "Nem a magyar állam nem tartja be a törvényeket, tagadja meg a transzparenciát, hanem a Soros által pénzelt szervezetek" - szögezte le.

Éppen ezért Lázár a leghatározottabban visszautasította a milliárdos állításait, amelyek sértőek és bántóak a magyarokra nézve.

A miniszter jelezte, a magyar kormány szerint is szükség van az Európai Unió megújítására, de a folyamat nem amerikai spekulánsok dolga, hanem az uniós tagállamoké. Ebben pedig nem lehet megkerülni azt az 1,7 millió magyar embert, akik az unió kapcsán éppen most mondták el a véleményüket a nemzeti konzultáció keretében. "A magyar állampolgárok kinyilvánították, hogy hol húzódjanak meg a hatáskörök Magyarország és az Európai Unió között, hogy az energia árak, az adófizetés és a szociális segélyek megállapítása igen is belügy" - tette hozzá.

Lázár úgy fogalmazott, hogy aki ki akarja hagyni az EU megreformálásából a magyarokat, az nem demokráciát épít.