Sikerek a magyar nagyvállalat első évében

Több százmillió forintot fizetünk ki jó ügyeket támogatva évente, ezt pedig minden esetben saját forrásból – a piacról származó bevételeinkből – fedezzük - mondta Dr. Bentzik Réka, a Magyar Villamos Művek Kommunikációs és Külügyi Kapcsolatok igazgatója az Origónak adott interjújában.

Két éve tölti be az MVM Zrt. kommunikációs igazgatói pozícióját. Milyen változások zajlottak le a kommunikáció területén a vezetése alatt? Milyen eredményeket ért el a vállalat azóta a kommunikációs területen?



Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy éppen egy időben érkeztem a cégcsoporthoz az új elnök-vezérigazgatóval, Csiba Péterrel, akinek az egyik első fontos intézkedése volt az MVM új középtávú stratégiájának elfogadtatása. Ennek a dokumentumnak az egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy az MVM alkalmazkodva a világ kihívásaihoz nagyot nyisson a megújuló energiák felé, valamint sokkal nagyobb szerepet kapjon az innováció. Emellett a stratégiában szerepel a nemzetközi terjeszkedés, a belső szolgáltatói tevékenységünk kibővítése és a lakossági fogyasztók elérése is.

Mindennek a programnak a megvalósításához szükséges volt egy új kommunikációs stratégia kialakítása, aminek az egyik része volt a korábbi arculati elemek lecserélése. Ez nagyon jól sikerült, mivel az új logónk jobban kifejezi, hogy az MVM a korábbi időszakhoz képest sokkal modernebb és lendületesebb arcát mutatja. Ezzel párhuzamosan pedig átalakítottuk a rendezvény politikánkat is, így a megújult tartalmú és formájú eseményeinkkel sokkal szélesebb kört érünk el. A stratégia egyébként 2020-ig szól. Az MVM számára fontos a hatékony kommunikáció, mivel egy óriási vállalatról beszélünk; évente több mint 1000 milliárd forint az árbevételünk, illetve több mint 8000 munkavállalónk van.

A megújuló energiák, illetve a nemzetközi növekedés területén milyen eredmények születtek eddig?

Van egy napelemes parkunk Pécsen, van egy vízi erőművünk a Székelyföldön, valamint egy szélerőműparkunk Nyugat-Magyarországon. Várhatóan a napenergia felhasználása irányába fogunk terjeszkedni. A nemzetközi szerepvállalás érdekében több külföldi irodát nyitottunk, így Moszkvában, Brüsszelben, és a szlovák uniós elnökség idejére Pozsonyban. Gondolkodunk további irodák nyitásában is.

Az MVM menedzsmentjében egyedüli nőként milyen szerepet kap, milyen ügyekért felel?

Ennek a helyzetnek az előnyeit élvezem, és nem a hátrányait. Nem szembesültem semmilyen hátrányos megkülönböztetéssel, mindig csak a munkám – az eredményeim – alapján ítélnek meg. Sajnálatos, hogy a magyar cégvilágban alacsony a női vezetők aránya, mivel sok olyan meglátásunk van, ami még hatékonyabbá és versenyképesebbé tud tenni egy vállalatot.

Milyen a visszaigazolása a megváltozott kommunikációs stratégiának?

Most készítünk egy kutatást az MVM arculatváltásáról, így ennek a felmérésnek az eredményei alapján vonhatunk le hosszú távú következtetéseket. Nem hivatalos visszajelzések alapján elmondható, hogy az MVM sokkal jobban benne van a köztudatban, mint a korábbi években, és a cég megítélése is pozitív irányba változott. Jó példa erre az MVM Edison Light-up innovációs pályázatunk, amellyel sikerült elérnünk a fiatal korosztályt, összesen 118 pályázat érkezett.

Mennyire van jelen az egyetemeken az MVM?

Április 1-től hozzám tartozik a szervezetfejlesztési és képzési terület. Jelenleg több felsőoktatási intézménnyel is kapcsolatban vagyunk, így többek között a Corvinus-szal, vagy a Műszaki Egyetemmel. A jövőben szeretnénk bekapcsolódni a duális képzésbe is, így az egyetem előtti korosztályt is el tudjuk majd érni. Az MVM-nél egyébként sok olyan munkavállaló van, akiknek középfokú – például szakmunkás – végzettsége van. A fiatalok közvetlenebb elérése érdekében pedig minden nagyobb nyári fesztiválon részt vesz majd az MVM.

Milyen egyéb lehetőségeket nyújtanak a fiataloknak?

Van egy Watt's up elnevezésű gyakornoki programunk, ami a vállalat utánpótlását is segíti. Nálunk is van olyan kolléga, aki gyakornokként kezdte, most pedig már rendes alkalmazottként dolgozik a kommunikációs csapatban.

Az MVM támogatási stratégiája milyen irányokat jelöl ki? Mi alapján választja ki a támogatott területeket/szervezeteket?

A támogatási politikánk egységes elvekre épül, a kultúra és a tudomány támogatásán túl a jótékonykodásban is igen aktívak vagyunk. A támogatások megítélése minden egyes esetben azonos szabályok szerint történik, és minden támogatásunkat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá. Havonta körülbelül 300 kérelem érkezik hozzánk. Több százmillió forintot fizetünk ki jó ügyeket támogatva évente, ezt pedig minden esetben saját forrásból – a piacról származó bevételeinkből – fedezzük. Tehetjük ezt azzal a tudattal, hogy tavaly például 130 milliárd Ft-ot fizettünk be a költségvetésbe különböző adókban és díjakban, az MVM Csoport adózott nyeresége pedig közel 50 milliárd Ft volt.

Egyes helyeken azt lehetett olvasni, hogy az MVM Zrt. veszteségeses volt tavaly. Ez hogy egyeztethető össze az előbb elhangzott sokmilliárdos számokkal?

Igaz, a tavalyi évet 5 milliárdos veszteséggel zárta az MVM Zrt. Ez viszont csalóka adat. A veszteség döntően egyetlen okkal, a számviteli törvény módosításával magyarázható. Ennek köszönhetően az MVM leányvállalatai 2016-os osztalékai csak 2017-ben kerülnek könyvelésre. Az MVM Zrt. egyébként főleg holdingközponti tevékenységet lát el, alapfeladata a portfólióba tartozó vállalatok irányítása. Önálló cégként való megítélése félrevezető lehet, ezért mi mindig az MVM Csoport adatairól szoktunk beszélni.

Visszakérik a 2024-es olimpiai pályázatot menedzselő cégtől azt az ötmilliárd forintot, amit 2016-ban fizettek ki nekik?

Itt nem egy közvetlen támogatásról volt szó, hanem a TAO révén juttattuk nekik ezt az összeget a jogszabályoknak megfelelően. Tehát ez vissza nem térítendő támogatás. Felelős nagyvállalatként adó helyett egy igazán nemes ügy, a budapesti olimpia segítésére fordítottuk ezt a pénzt. Biztos vagyok benne, hogy a Budapest 2024 elszámol majd a különböző cégektől és szervezetektől kapott támogatással.

Terveznek változtatni az eddig támogatási politikájukon?

Egy jól bevált forma, amit az MVM működtet, ezért nem kívánunk ezen változtatni. Mindig gondos gazdaként járunk el, és mindig a kérelmező által megjelölt összegről döntünk.

A jövőben változtatnak a kommunikációs stratégiájukon?

Az irány természetesen ez marad, de apróbb dolgokon lehet változtatni. Ilyen elem lehet, hogy még több embert el kell érnünk, és minél több fiatalt kell bevonnunk.

Melyik nyugati vállalat stratégiáját követik?

Amikor a stratégiát felvázoltuk, akkor természetesen a régiós versenytársak üzletpolitikáját is megvizsgáltuk. Persze ez nem jelenti azt, hogy az ő receptjeiket követnénk, hanem ezek felhasználásával az MVM-re kidolgozott egyedi stratégiát valósítunk meg.

Mennyivel kívánja növelni az eredményét az MVM a következő években?

A fő célunk, hogy 2020-ra megduplázzuk az EBDITA értékünket a 2015-ös évhez képest. Ennek eszköze az innováció, a költségracionalizálás, valamint az akvizíciók. Elsősorban ebben a régióban gondolkodunk, ezen belül is Szlovákia, illetve a Nyugat-Balkán jöhet szóba.