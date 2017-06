Százmilliárdot csoportosítanak át családokra, Paksra és a turizmusra

Százmilliárd forintot csoportosíthatnak át a családok támogatására, illetve a paksi beruházással és a turizmussal összefüggésben, de a hármas metró ügyét is tárgyalják, erre pedig Tarlós Istvánt is várják - mondta Lázár János a kormányinfón. A Miniszterelnökség első embere arról is beszélt, hogy bár Magyarországot nagyon sokan jelentik fel az EU-nál, az uniós pénzek elköltése szinte mindig szabályosan történik, a panelben élőknek pedig program készülhet az életminőségük javítására.

Soros hálózata maffiaszerűen működik

Méltatlan, igazságtalan a valóságot pedig súlyosan elferdíti - így kommentálta Lázár János miniszter Soros György friss nyilatkozatát, amelyben egyszerűen "maffiaállamnak" titulálta Magyarországot és Orbán Viktor kormányát. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón úgy fogalmazott, hogy nem a magyar kormányra, hanem éppen a Soros-hálózat szerevezeteire jellemző a maffiaszerű működés. "Nem a magyar állam nem tartja be a törvényeket, tagadja meg a transzparenciát, hanem a Soros által pénzelt szervezetek" - szögezte le.

Éppen ezért Lázár a leghatározottabban visszautasította a milliárdos állításait, amelyek sértőek és bántóak a magyarokra nézve. Lázár János reagálását Soros György állításaira részletesen ebben a cikkben ismertettük.

Százmilliárdos átcsoportosítás

A gyermekvállalást ösztönző programra, a paksi atomerőmű-beruházással összefüggő közinfrastruktúra-fejlesztésre és turisztikai célokra is csoportosítanak át forrásokat a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban - jelentette be Lázár János csütörtökön a 90. kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy minderről a hónap közepén szavaz az országgyűlés.

A kormány által javasolt teljes költségvetési átcsoportosítás összege 98 milliárd forint, amelynek fedezete az adóbevételekből származó többlet.

A családtámogatás és a gyermekvállalás kiemelt terület, a kormány célja, hogy 2030-ra családonként átlagosan több mint két gyermek szülessen. Az erről szóló akciótervet Orbán Viktor miniszterelnök ismertette egy héttel ez előtt, ennek az is része, hogy a három- vagy többgyermekes családok

jelzáloghitelének egy részét elengedik, erre jövőre 10 milliárd forintot szánnak,

forintot szánnak, diákhiteltartozás-csökkentésre 1 milliárd forint jut.

forint jut. Bölcsődebővítési programra további 3,5 milliárd ,

, a külföldön született magyar gyermekeknek is elérhetővé váló babakötvényre pedig 600 millió forintot szánnak.

forintot szánnak. Ezen felül a családok éve támogatási programra 3 milliárd forintot terveztek be.

A miniszter azt is jelezte, hogy 2010 óta összesen 1550 milliárd forintnyi adó- és járulékkedvezményt kaptak a magyar családok.

Plusz forrásokhoz jut a paksi bővítéshez kapcsolódó közinfrastruktúra-fejlesztés is. A kalocsai Duna-híd előkészítésére, továbbá lakás- és útépítésre 20 milliárdot különítettek el, turisztikai célokra pedig 16,4 milliárd forintot rendeltek. a költségvetési előterjesztésben.

Stabil a gazdaság

Az elmúlt napokban publikált gazdasági adatokat (a GDP 4 százalék felett bővült az első negyedévben) Lázár János úgy kommentálta, hogy

A magyar gazdaság stabil, kiegyensúlyozott pályán van, a gazdasági növekedés pedig az ország fejlődésének egyik fontos állomása.

Úgy értékelt, hogy a növekedés három fő eleme az ipari kibocsátás 7,8 százalékos plussza, az építőipar 25 százalékos kilövése és a bérmegállapodás volt.

Mi és az EU

A Miniszterelnökség első embere beszélt az EU-s pénzek átláthatóságáról szóló OLAF-vizsgálatokról is. Ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország esetében az európai átlaghoz képest dupla annyi feljelentés érkezik. Az ezek nyomán indult kontrollok döntő többsége azonban nem tár fel visszaéléseket,

tavaly 41 ezer támogatási szerződésből 13 ügyben zárt le vizsgálatot és talált hibát az EU csalás elleni hivatala, az OLAF. Az uniós szerv a felhasznált EU-s pénzek 4 százalékában fogalmazott meg kifogásokat.

Lázár arra is emlékeztetett, hogy az OLAF szerint a legsúlyosabb korrupciós ügy az elmúlt években a szocialista kormányzások alatt zajló 4-es metró beruházása volt.

A kék metró és panelházak

Újságírói kérdésre a miniszter beszélt a hármas metró felújításáról is. A kormány a főváros kérésére 137,5 milliárd forint támogatást biztosított, amelyet az EU száz százalékos támogatási intenzitással hagyott jóvá. Később viszont kiderült, hogy még a legolcsóbb közbeszerzési ajánlat is drágább ennél a bekerülési limitnél, és ezen a csökkentett műszaki tartalmú felhívás sem segített: erre szintén 137,5 milliárdnál drágább ajánlatok érkeztek be. Vagyis több pénzre lehet szükség a felújításhoz, enne kapcsán pedig

a jövő szerdai kormányülésre Tarlós István főpolgármester is meghívót kapott.