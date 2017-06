Magyarországot támadja Soros György

Botka László mellett Soros György is tárgyal ma Brüsszelben. A globális spekuláns az Európai Bizottság honlapja szerint Dimitrisz Avramopoulosz migrációs biztossal tárgyal. A találkozó azért is figyelemre méltó, mert Soros György korábban évi egymillió migráns Európába telepítését hirdette meg. Erős a gyanú, hogy Soros György ma leadja a megrendelést a migrációs biztosnak, hogy mi a teendő a migráció és a betelepítések felgyorsítása érdekében. Az MSZP azt nem árulta el, hogy Soros György Botka Lászlóval is találkozik-e ma.

A Hvg.hu-n megjelent ma Soros György írása, amelyben támadást indított Magyarország és személyesen Orbán Viktor ellen. A támadás hátterében a migráció kérdése áll. Ezzel Soros megpróbálhatja elterelni a figyelmet a CBS-interjúról, aminek ügye éppen tegnap került elő, amikor kiderült, hogy a CBS nem hajlandó eladni egy 20 éves Soros-interjú jogait az Echo TV-nek.

Az interjúban Soros elmondta például, hogy nincs bűntudata amiatt, mert tőzsdei machinációival súlyos károkat okoz a társadalmaknak, és nem élte meg traumaként, hogy 1944-ben hamis keresztlevéllel egy zsidók vagyonát elkobzó cégnél tevékenykedett.

Soros legutóbb egy éve szólalt fel az Európai Parlamentben. 2016. júniusában arról beszélt, hogy legalább 30 milliárd euró kell az európai menekültválság kezeléséhez, de inkább ennek a sokszorosa. Ehhez szerinte az Európai Uniónak adóemeléssel, valamint az agrártámogatások és a kohéziós pénzek csökkentésével kellene előteremtenie a forrásokat.

Soros már ezt megelőzően is sokszor leírta terveit. 2015-ben a Financial Timesban azt írta: ha Európa nem segít a menekülteken, maga is elbukik. Bírálta az EU-t, hogy engedte a tagállamoknak, hogy saját maguk kezeljék a migrációs válságot – engedte például Magyarországnak a kerítés megépítését a szerb határra. Egységes uniós ügynökséget akart, amely az egész EU területén elbírálja a menedékkérelmeket. Azt is írta, hogy sokkal komolyabban kell venni a kvóták végrehajtását.

Ugyanebben az évben egy isztambuli sajtóbeszélgetésen azt mondta, az uniónak személyenként és évente 5 ezer dollárral kell támogatnia a Törökországba érkező migránsokat (ez nagyjából másfél millió forint). A Wall Street Journal blogja ekkor úgy minősítette Sorost, mint aki "hangos szószólója" annak, hogy Európa nyissa meg kapuit a migránsok előtt.

Ugyanebben az évben hatpontos tervet közölt a Project Syndicate-en, aminek első pontja szerint az EU-nak legalább évi 1 millió menedékkérőt kell befogadnia, a terheket pedig el kell osztania a tagállamok között. Az első két évben fejenként 15 ezer euróval kellene támogatni a migránsokat. Ehhez az uniónak el kellene adósodnia, hosszú lejáratú kötvények kibocsátásával. Az oktatásra további 5 ezer eurót kellene fejenként fordítani, vagyis összesen 20 milliárd euróba kerülne a programnak csak ez a része. Soros szerint haladéktalanul létre kellene hozni egy közös Menekültügyi és Migrációs Ügynökséget. A menekülteknek pedig biztonságos útvonalat kell biztosítani Görögországból és Olaszországból azokba a tagállamokba, ahova tartanak. Az évi egymillió migráns letelepítése érdekében mozgósítaná az NGO-kat (vagyis a civil szervezeteket) és az egyházakat is.

A következő évben már 7 pontos tervvel állt elő a migráció segítésére. Ebben európai menekülttáborok felállításáról és új európai adók bevezetéséről írt. Azt is írta, hogy szerinte a gazdasági bevándorlás pozitív folyamat, mert nincs elég munkaerő Európában. 2016. októberében a Die Weltben ezt írta: „Európa idősödő népességére tekintettel több előnye van a migrációnak, mint amennyibe az integráció kerül. (...) Az EU-nak jelentős számú menekültet kell befogadnia a frontországokból, mégpedig biztonságos és rendezett módon (...) az EU-nak elégséges anyagi forrást kell biztosítania egy átfogó migrációs politikára. Becslések szerint ez évente 30 milliárd eurót venne igénybe."

Soros mai tárgyalópartnere, a migrációs biztos Dimitrisz Avramopoulosz az elmúlt hónapokban többször is Soros szavait visszhangozta. Márciusban az áthelyezések felgyorsítására szólított fel, és megfenyegette azokat a tagállamokat, amelyek nem fogadnak be migránsokat. Május 17-én egy hónap haladékot adott a menekültkvótát ellenző országoknak - köztük Magyarországnak - a migránsok befogadására.

Soros György az MTV brüsszeli tudósítója szerint a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztossal is találkozik. A találkozó nem lesz sajtónyilvános, sőt fotó is csak az egyik találkozón készül majd, a másikon nem, így könnyen elképzelhető, hogy semmit sem tudunk meg arról, mi hangzott el Soros György tárgyalásain.