Át lehet-e érni a zebrákon a zöld alatt?

A Tv2 Tények stábja két nagy budapesti útkereszteződést tesztelt annak kapcsán: át lehet-e érni egyik oldalról a másikra a zöld jelzés alatt? A megkérdezett gyalogosok és a közlekedési szakértő is úgy látják: több olyan budapesti zebra is van, amelyen szinte lehetetlen szabályosan áthaladni.

A Tények stábja első tesztjében az Andrássy út és a Bajcsy Zsilinszky út kereszteződésének egyik zebráját vizsgálta. Méréseik alapján normál tempóban 24 másodperc alatt lehet átkelni rajta, ám a zöld jelzés mindössze 17 másodpercig tart. A fiatalabb és idősebb járókelők is panaszkodtak: csapdába esnek az út közepén.

A megkérdezett közlekedési szakértő szerint is rövidek a zöld jelzések. De a szakember azt is hangsúlyozta: azért nem lehet a zöld jelzés idején hosszabbítani, mert az hatalmas torlódást okozna az amúgy is túlterhelt budapesti forgalomban.

Ha adunk 2-3 másodpercet, az egy csúcsforgalomban irgalmatlan torlódást tud okozni - nyilatkozta a Tényeknek Köves Szilárd, közlekedési szakértő.

A Tények nézői panaszok alapján tesztjük második helyszínének az Üllői út és Ecseri úti útkereszteződést választották. Felvételeiken jól látszott, hogy sétálós tempóban a 10 sávos úton csak félig lehet átjutni a zöld jelzés alatt. Az idősebbeknek szinte lehetetlen küldetés az átkelés.

Most elindultunk, máris piros ugyebár. Nem lehet, nem lehet átérni - mondta egy idősebb férfi a Tényeknek.

A szakemberek szerint különösen figyelmesnek kell lenni az autóvezetőknek, a gyalogosoknak pedig időben kell indulniuk.