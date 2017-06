Legalább húsz orvossal több dolgozik nyáron a Siófoki Kórházban. A traumatológiai és a sürgősségi osztályt erősítik meg, ugyanis ilyenkor kétszer-háromszor több a beteg, mint egy átlagos időszakban. A fesztiválok idején a legnehezebb a dolguk a kórház orvosainak – sokszor eszméletlen állapotban hozzák be a fiatalokat, akik olyan drogokat szedtek, amelyekről senki semmit nem tud. Interjú dr. Nagy Gáborral, a siófoki kórház orvosigazgatójával.

Mikor indult a „nyári időszámítás" a siófoki kórházban?

Éppen most, a pünkösdi hétvégével kezdődik nálunk a nyári ügyeleti rendszer. Tulajdonképpen a kórházban mostantól indul a „nyári szezon".

Ez mit jelent pontosan a kórház életében?

A traumatológiai osztályra több orvos érkezik az ország minden területéről – például Debrecenből, Budapestről, Tatabányáról, Zalaegerszegről. Feszített tempóban dolgozunk júniusban, júliusban és augusztusban. Legalább húsz „vendégorvos" jön ilyenkor a kórházba. Mindenki a szabadsága terhére dolgozik itt, vagyis: abban a kórházban, ahol főállásban van, szabadságot vesz ki, és ezalatt itt dolgozik nálunk, Siófokon.

Mikor kezdik el „toborozni" az orvosokat nyárra?

Már februárban elkezdődik ez a munka, ugyanis minden évben egyre nehezebb feltölteni a nyári létszámot. Többnyire azokat az orvosokat keressük meg mindig, akik már dolgoztak itt a korábbi szezonokban, de sokan már közülük is külföldre mentek, vagy egyszerűen nem tudnak még tervezni februárban, hogy mi lesz nyáron. Lesz-e szabadsága, és ha igen, mikor. Nekünk pedig a pontos beosztást el kell készíteni minél hamarabb, hogy nyáron el tudjuk látni a betegeket.

Mennyivel több ilyenkor a beteg, és milyen tipikus eseteket kell ellátniuk?

A nyári szezon alatt kétszer-háromszor több beteg érkezik a kórházba, mint az év többi időszakában. Télen naponta körülbelül hatvan traumás beteg érkezik, nyáron kétszáz. Ahogy mondtam is, leginkább a traumatológiai osztályt és a sürgősségi osztályt kell ilyenkor megerősíteni – a legtöbb esetet ez a két osztály látja el. A tipikus sérülések pedig a vágott sebek, vagy a sportsérülések, ficamok, törések. Van, aki csak egy receptért jön, mert elfogyott a krónikus betegségére szedett gyógyszere, de vannak nagyon súlyos esetek is. Igyekszünk minden beteget a lehető leghamarabb és a legmagasabb szinten ellátni – de néha sajnos várni kell, mire a beteg sorra kerül, ugyanis tényleg rengetegen érkeznek. Tudjuk, hogy a hozzánk érkező páciensek nyaralnak, és a kisebb sérüléseikkel a lehető legkevesebb időt szeretnének kórházban tölteni – ennek megfelelően igyekszünk is mindent megtenni, hogy a beteg minél hamarabb, a sebét ellátva elmehessen a kórházból, és a nyaralás jó emléke ne sérüljön. Sokszor viszont orvosaink életet mentenek, vagy nagyon súlyos beteget hoz a mentő, és őt kell ellátni, ilyenkor a könnyebben sérült pácienseknek várniuk kell. Ilyen esetekben általában kérjük a betegeink megértését – bár szeretnénk, nem mindig tudunk minden igényt azonnal kielégíteni.

Alig indult el a nyár, máris volt egy nyaksérült külföldi, aki a néhány centis vízbe ugrott fejest. Az ilyen típusú sérülések mennyire gyakoriak?

Évekkel ezelőtt hetente biztos, hogy behoztak a mentők gerincsérült beteget, aki a bokáig érő vízbe ugrott fejest. Most talán havonta történik egy ilyen eset. Általában hajnalban történnek az ilyen típusú balesetek, amikor mennek haza a fiatalok a bulikról. De ahogy már mondtam is, szerencsére egyre ritkább.

A nyári fesztiválok idején milyen más típusú balesetekre, esetekre kell készülniük?

Talán ez a legnehezebb időszaka a nyárnak. Hihetetlenül leterhelt olyankor a kórház, de a város is. A legszélsőségesebb esetekre kell ilyenkor felkészülni. A legbanálisabbtól a legsúlyosabbig. Van, aki azért jön be a kórházba, mert kullancs csípte meg, de van, akit eszméletlen állapotban hoznak be, és fogalmunk sincs, mi történt. Nem tudjuk, mit evett, mit ivott – vagy vett-e be valamilyen drogot. Ilyenkor tapogatózunk, meg kell találni az eszméletlenség okát. Sajnos olyan sokféle és új dizájner droghoz jutnak hozzá a fesztiválozók, hogy azt az orvosok nem tudják követni.

Nem lehet tudni, hogy ezekben milyen szintetikus szerek vannak. Megrendelik Kínából az interneten, és a fesztiválon beszedik – úgy, hogy tényleg nem tudja senki, mit tartalmaz. A kórházban próbáljuk a szer hatásait és mellékhatásait gyógyítani, de többnyire soha nem tudjuk meg, hogy milyen kábítószert kapott vagy vett a páciens. Régen többnyire négyféle drogot használtak a fiatalok, mindegyikre tudtuk az ellenszert. Most sajnos senki sem tudja, hogy milyen szereket tartalmaznak a legújabb kábítószerek.

Olyan sokat lehet hallani a dizájnerdrogok, partidrogok veszélyeiről, és nagyon sok elrettentő esetet is megírtak már a lapok – az ember azt gondolná, hogy a fiatalok is megfontoltabbak lesznek, és nem szednek be ismeretlen szereket. Nem csökken az ilyen esetek száma?

Nem. Sőt, inkább fokozódik. Egyre nagyobb gondot jelent. Általában a fesztiválozó vagy nyaraló turista valahol valamilyen szert kap, azt beszedi, aztán valahol megtalálják eszméletlenül, behozzák, és ahogy tudunk, segítünk.

Az idei szezonban már működik a helikopterleszállójuk is. Volt már rá szükség?

Igen, június elsejétől végre leszállhat a mentőhelikopter a kórházban, és már az első eset meg is érkezett. Ausztriából hoztak egy beteget. Úgy gondolom, hogy a nyári szezonban megkönnyíti a sürgős esetek ellátását, hogy itt is le tud szállni a mentőhelikopter. Az új helikopterleszálló éjjel-nappal használható, éppen ezért szükséges volt a biztonsági személyzet megerősítése is.

Van-e szükség az orvosokon kívül más plusz személyzetre nyáron?

Ahogyan említettem, meg kell ilyenkor erősítenünk a biztonsági személyzetet, amely a kórházi dolgozóknak és a betegeknek is biztonságérzetet nyújt.

Ezt hogy érti?

Azt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy bár a betegek türelmesen várnak az ellátásukra, természetesen mindig akad egy-egy kivétel, akár ittas beteg, akár kábítószerfogyasztó, aki inzultálhatja a személyzetet. Ilyenkor természetesen a biztonsági szolgálat jelenléte visszatartó erejű lehet.