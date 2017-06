Páratlan törleszkedés, gyomorforgató hízelgés Botka új sajtósának

A múlt hét végén nevezték meg a MSZP új kommunikációs igazgatóját. Kerényi Györgynek hívják, újságíró, dolgozott – más helyek mellett - a Magyar Narancsnál, a Gyurcsány-Bajnai kormány idején adófőszerkesztőként a Magyar Rádióban, később a Soros-támogatta TASZ-nál. Eddig nem lehetett róla tudni, de a szintén Soros-közeli 444 „újságírója" szerint (mindezek ellenére? vagy éppen ezek miatt?) Kerényi György pártfüggetlen újságíró.

Ugyanis, a 444 két cikkben is köszöntötte Kerényi Györgyöt. Mindkettő olyan cikk, amilyet a 444 nevű propagandaoldalon is ritkán lehet olvasni. A szerző szerint Kerényi György „legendás riporter", „szuper újságíró és rádiós", sőt, szerinte „híres" is. Természetesen nem egyszerű kommunikációs vezetőnek megy az MSZP-hez a 444 szerint, hanem „csúcskommunikátornak". Az ömlengésnek, durvább kifejezést használva nyálcsorgatásnak, még durvábban fenéknyalásnak nincs vége: a 444 szerint az új szocialista sajtós „klassz", és „látványosan pártfüggetlen újságíró".

A 444-et foglalkoztatja is a kérdés, hogy egy ennyire klassz, híres, szuper, pártfüggetlen, legendás újságíró, mint Kerényi György, miért megy el kommunikációs vezetőnek (elnézést: csúcskommunikátornak) az MSZP-hez, ezért oknyomozó újságíróként meg is kérdezik Kerényitől. Na, de már a kérdés is pártsemleges, sőt, kifejezetten visszafogott: „sajtólegendaként mi vezetett arra, hogy politikai állást vállalj?" Nem is érdemes elolvasni a választ, a 444 azonnal útba is igazítja olvasóját, ha magától nem tudná megfelelően értékelni a sajtólegenda válaszát. Ugyanis, a válasz a 444 szerint „lefegyverzően őszinte".

Kerényi gondolatmenete röviden: nem szereti Orbán Viktort, és szerinte az MSZP tudja leginkább leváltani. Na, de hogy mindezt hogy írja körül? Először is az egyik legborzalmasabb újságírói vagy ál-menedzserközhellyel kezdi: „nagy kihívás". Azután: mindez „nem politikai, hanem szakmai, kommunikációs feladat". Hát persze, mi más lenne. Később úgy folytatja, hogy ez azért csak „maszatolás" így, és jön a politikai magyarázat, a lefegyverző őszinteség. Gondolatmenetét azzal zárja, hogy ahogy nagyon sokan (?), ő is felkapta a fejét Botka László Tegyünk igazságot! programjára.

Így már minden érthető. Persze, a 444 is.

De mindez csak az előkészítés volt. Ma már megszólalt Kerényi - egy másik ellenzéki propagandaoldalon.