A Fidesz támogatja a Velencei Bizottság javaslatainak nagy részét

A Fidesz-frakció támogatni fogja a Velencei Bizottság javaslatainak nagy részét, amelyeket a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslathoz fűzött - erősítette meg Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

A politikus a velencei bizottsági jelentés legfontosabb részének azt nevezte, hogy a testület legitim célnak ismerte el a különböző társadalmi szervezetek külföldi finanszírozásának megismerhetőségét.

Noha a Velencei Bizottság véleményének nincs kötőereje, a Fidesz eddig is tekintettel volt, és most is tekintettel lesz a testület ajánlásainak nagy többségére - közölte Gulyás Gergely, aki szerint mind a Soros-szervezetek átláthatósága, mind a keletről jövő állítólagos pénzek vádja miatt szükséges a teljes transzparencia.