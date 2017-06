Konzultáció után a rend és a közbiztonság a cél Józsefvárosban

A józsefvárosi képviselő-testület olyan szabályokat fogadhat el csütörtökön, amelyek kapcsán javul a közbiztonság. A szabályokról a lakók véleményét is kikérték. A konzultációban részt vevők 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szigorítás kell az éjszakai élettel kapcsolatban. A játszóterek használatáról azt mondta, hogy erre az életszerűség miatt van szükség, mert nem felnőtt emberekre tervezték a játékokat.

Egy év elején lefolytatott kerületi konzultáció alapozza meg azokat a rendeleteket, amelyeket csütörtökön fogadhat el a fővárosi VIII. kerületi önkormányzat - erről beszélt Józsefváros fideszes polgármestere. Kocsis Máté azt mondta, hogy a rendet és közbiztonságot célzó rendeleteket alkothat a helyi képviselő-testület. Ezekről a konzultáció során

11 ezren nyilvánítottak véleményt, később pedig széles körben folytattak egyeztetéseket

civil szervezetekkel, vendéglátósokkal és a rendvédelmi szervekkel.

A rendeletcsomag három ügycsoportot érint:

az éttermek és vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartását,

a közterületek rendjét,

továbbá a lakóházak házirendjét.

A polgármester utóbbiról azt mondta, hogy erről maguk a társasházak dönthetnek.

Arról is beszélt, hogy a válaszadók több mint 70 százaléka nagyobb szigorítást sürgetett az éjszakai élettel kapcsolatban, a szabályozás pedig a konszenzus megteremtését célozza. A polgármester tájékoztatása szerint a szankcióknál a fokozatosság elvét fogják érvényesíteni, azaz többször figyelmeztetik a rendeletet megszegőket, ezt követően pedig a legalacsonyabb kiszabható bírságot alkalmazzák.

Amennyiben a képviselő-testület megszavazza a szabályozást, úgy a vendéglátóhelyeknek és a kis üzleteknek meg kell szerezniük a lakók jóváhagyását az éjszakai nyitvatartáshoz. A probléma az, hogy az éjszaka is nyitva tartó, szeszes italt áruló boltok nem tudnak ülőhelyet és mosdót biztosítani, így az élet az utcán zajlik. Nem cél a tisztességes vállalkozók ellehetetlenítése. Kocsis Máté beszámolt arról is, hogy Józsefváros közterületei az elmúlt években jelentős fejlődésen mentek át, ezért fontos, hogy azokat megóvják. Mint mondta, az elmúlt években 4 milliárd forintot fordítottak a közbiztonság javítására, amelynek köszönhetően tavaly 35 százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a kerületben. Ennek kapcsán jelezte, hogy a lakók szigorúbb szankciókat kértek azokkal szemben, akik nem takarítanak fel kutyájuk után, de gyakori panasz volt az is, hogy sokan állatot fürdetnek, ruhát mosnak a szökőkutakban.

Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem fertőzésveszélyes is.

A polgármester gyakori panasznak nevezte, hogy sokan póráz nélkül sétáltatnak kutyát a parkokban és a játszótereken. A változás értelmében erre napközben nem lesz lehetőség.

Játszóterek

Arról a szabályozásról, amely a játszóterek eszközeinek használatát célozza úgy fogalmazott, hogy az az életszerűséghez ragaszkodik, ugyanis ezeket a játékokat nem 70-80 kilós emberekre tervezték. Szerinte tipikus jelenség, hogy a középiskolások elfoglalják ezeket a helyeket, kiszorítva a gyerekeket. "A szabályozás a kicsik és szüleik érdekeit tartja szem előtt, hogy tiszta, csikkmentes játszótéren tölthessék idejüket" - jegyezte meg.