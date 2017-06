A Pesti Magyar Színház tájékoztatása szerint a 2016/2017-es évadban 282 saját és 50 vendégelőadásnak adot helyet. 2015. október és 2017. május között több mint 150 előadás valósult meg látás- és hallássérültek számára akadálymentesítve, ezzel a Pesti Magyar Színház jóval az országos átlag felett teljesített. A jegyeladások tekintetében is emelkedés volt tapasztalható, a jegybevétel két év alatt megduplázódott, annak ellenére, hogy a színház jegyárat emelt volna. A következő évadra tervezett bemutatók között szerepel a Queen együttes slágereit megszólaltató We will rock you, és a Holnap tali sorozat musicalváltozata, a Rómeó és Júlia az Ármány és szerelem és az igaz történeten alapuló Naptárlányok is. A társulati ülésen átadták a színház hagyományos díjait is. A Farkas-Ratkó vándorgyűrűt Szatmári Attila kapta, a legjobb női főszereplőnek járó Főnix díjat Benkő Nóra, a legjobb férfi főszereplőét Pavlevits béla vehette át. A Főnix különdíjat Balázs András műszaki vezető kapta. A társulat köszöntötte Tóth Évát a 40 éves színművészi jubileuma alkalmából, Suskovits Péter fővilágosítót a 30. jubileuma alkalmából.