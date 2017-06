Fidesz: A baloldal veszélyt jelent az emberek biztonságára

A baloldal pártjai, az MSZP és a DK konkrét veszélyt jelentenek Magyarország és a magyar emberek biztonságára, mert a Soros György-féle terv végrehajtására készülnek a bevándorlás kérdésében - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A politikus szerint egyértelmű bizonyítékok vannak a baloldali pártok szándékára, és ezt több szocialista és DK-s politikus maga is elmondta nyilatkozataiban. Hidvéghi Balázs közölte: példátlan nyomás nehezedik Magyarországra a migráció ügyében, és egységes offenzíva indult a magyar határvédelem ellen.

Az elmúlt napok nyilatkozataiból kiderült, hogy az MSZP és a DK a bevándorlás kérdésében egy követ fúj, mindkét párt le akarja bontani a kerítést, és kész elfogadni a kötelező betelepítési kvótákat is - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hidvéghi Balázs azt mondta: először Botka László szocialista politikus ismerte el, hogy ha kormányra kerülnének, elbontatná a határkerítést, később Niedermüller Péter, a DK politikusa mondta azt, hogy lebontaná a kerítést, mondván, "jöjjenek csak hozzánk a menekültek".

Kiderült az is, hogy a kötelező kvótákat is kész elfogadni a magyar baloldal, hiszen Molnár Gyula, az MSZP elnöke egy televíziós interjúban arról beszélt, ha ez a közös európai megoldás része, akkor szerinte Magyarországnak el kell fogadnia - mondta.

A politikus elképesztőnek nevezte, hogy a baloldal még mindig tagadja és megkérdőjelezi a közvetlen összefüggést a bevándorlás és a terrorizmus között.

Arra hívta fel a figyelmet, csak az elmúlt egy hétben három kegyetlen terrortámadás történt Nyugat-Európa nagyvárosaiban, Manchesterben, Londonban és Párizsban.

Iszlamista, bevándorló hátterű terroristák békés polgárokra támadtak és kegyetlen gyilkosságokat hajtottak végre, de úgy látszik, ez még mindig nem elég ahhoz, hogy Brüsszel és a baloldal változtasson az őrült és elhibázott bevándorlási politikáján - fűzte hozzá Hidvéghi Balázs.

Szembe kell menni a "Soros-hálózat" nyomásával, meg kell védeni Magyarországot és a magyar emberek biztonságát. A Fidesz továbbra is ezen dolgozik - hangoztatta a párt kommunikációs igazgatója.

Az M1-nek arra a kérdésére, miként kommentálja, hogy sajtóhírek szerint az egyik párizsi terrorista korábban az Európai Bizottság korábban kitüntetett újságírója volt, azt mondta: ez már az őrültség megjelenése a politikában. A politikai korrektség, a multikultinak a minden józan észt, megfontolást és a tényeket is semmibe vevő erőltetése oda vezetett, hogy olyan egészen abszurd esetek történhetnek meg, mint ez - mondta Hidvéghi Balázs.

Egy másik kérdésre arról beszélt, hogy a "lex Csicska" törvénytervezet célja az illegális pártfinanszírozás kiküszöbölése, és azt a politikai korrupció elleni fellépés részének is tekintik.

Jelezte, lényeges, hogy megmaradjon a tájékoztatásnak és a politikai reklámnak, főleg a kampányidőszakokra szorítkozó lehetősége.

Arra a felvetésre, hogy egyes sajtóhírek szerint Farkas Flóriánnak nem volt felhatalmazása a Lungo Drom részéről a Fidesszel való megállapodás megkötésére, azt mondta, nem akarja kommentálni, hogy milyen belső viták lehetnek a roma képviseleti szervezetek között, de a Fidesz a politikai megállapodást és együttműködést fontosnak tartja a cigányságot képviselő nagy, meghatározó szervezettel.

A Jobbik egyik nyilatkozatára utalva közölte, sértő a magyarországi cigányságra, ha a megállapodást szavazatvásárlásként értékelik, ezért a kijelentést visszautasította. A Jobbiktól nem idegen a cigányozás, még akkor sem, ha az utóbbi időben sokkal puhább és cukibb képet igyekeznek magukról mutatni - mondta, hozzátéve: szerinte továbbra is az agresszió jellemzi a pártot. A Sukoró-per ítéletét kommentálva azt mondta: üdvözlik a Kúria döntését, mert a "bűnözőknek a börtönben a helye".

A Gyurcsány-féle kormányzás minden idők legkorruptabb kormányzása volt, ebbe is fulladt bele, és ez az ítélet ezt igazolja vissza - mondta Hidvéghi Balázs. A Gulyás Márton-féle videóról azt mondta: az egy újabb jele a baloldal és a Jobbik együttműködésének. Szerinte az egy kétségbeesett és nevetséges próbálkozás, mert a politikai támogatás hiánya sohasem egy választási rendszerből következik. Hidvéghi Balázs jelezte azt is, hogy még a Velencei Bizottság is rendben lévőnek találta a választójogi törvényt.