Rablás lett a közös szórakozásból

A fiatal férfi erőszakkal vette el a másik aranynyakláncát. Több hatóság is körözte.

Egy szolnoki sörözőben ismerkedett meg a 22 éves támadó és a későbbi áldozata, június 4-én. A két fiatal együtt szórakozott, majd záróra után egy másik szórakozóhelyre mentek. Út közben azonban a 22 éves férfi elvette a másik aranynyakláncát, erőszakkal, aztán elmenekült. A kirabolt férfi bejelentést tett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon. A rendőrök adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket néztek meg, és így rövid időn belül azonosították a fiatal férfit. Három nappal a rablás után pedig el is kaptákAlbertirsán. Az elfogásról felvétel is készült. Kiderült, hogy több hatóság is körözikte. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte a férfit.