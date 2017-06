Új ügyvédje van Ahmed H.-nak, a tavaly novemberben terrorizmus vádjával első fokon elítélt szír bevándorlónak. Másodfokon június 15-én tárgyalják az ügyét, és megbízható forrásból úgy tudjuk, ezúttal egy igazi sztárügyvéd látja majd el a védelmét. Bárándy Péterről van szó, az egykori szocialista igazságügy-miniszterről, akinek a fia most is MSZP-s parlamenti képviselő. Amikor arról érdeklődtünk, mégis hogy került össze Ahmed H. Bárándyval, azt a választ kaptuk, hogy véletlenek nincsenek.

Már nem Sebők Balázs védi Ahmed H.-t az ellene folyó terrorperben - értesült az Origo. A szegedi ügyvéd még 2016-ban, kirendelt ügyvédként látta el a terrorizmussal vádolt, illetve első fokon tíz év fegyházra ítélt szír férfi védelmét, és a június 15-re kitűzött másodfokra is úgy készült, hogy ő viszi tovább az ügyet.

Csakhogy váratlanul egy igazi nagyágyú került a helyére Bárándy Péter személyében.

Bárándy neve nem csak azért ismerős, mert sztárügyvédnek számít, hanem mert 2002-2004 között a megbukott szocialista Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere volt. Sőt, az MSZP-s berkekben olyan népszerűnek számított, hogy még köztársasági elnöknek is jelölték. Fia, Bárándy Gergely jelenleg is a szocialista parlamenti patkóban ül, a párt elnökségi tagja.

Elértük Sebők Balázst, aki megerősítette, hogy már nem ő védi Ahmed H.-t. Azt mondta, hogy márciusban kapott egy értesítést arról, hogy megszüntették a megbizatását és más ügyvédet kértek fel a 40 éves bevándorló védelmére. Arra nem tudott válaszolni, hogyan talált egymásra Bárándy és Ahmed H.

Más forrásainknál is érdeklődtünk az eset kapcsán, akik Bárándy leszerződtetésének körülményeiről annyit közöltek, hogy véletlenek nincsnenek.

Azt ugyanakkor nem tudták megmondani, hogy Ahmed H. honnan és milyen pénzből fizeti majd Bárándy ügyvédi díját.

Pedigré

Ahmed H.-ról és az ügyéről azt kell tudni, hogy a férfi az emlékezetes 2015. szeptember 16-i röszkei ostromban vállalt meghatározó szerepet. Kövekkel dobálta meg a magyar határt védő rendőröket, illetve arra szervezkedett, hogy a Szerbia felől feltorlódott tömeget maga mellé állítva rákényszerítse a magyar szerveket, hogy engedjék be az illegális migránsokat Magyarországra. Ezek miatt bíróság elé állították, tavaly november végén pedig tíz éves letöltendő büntetést kapott első fokon. A Szegedi Törvényszék döntése értelmében a szír menekült terrorcselekményben működött közre, illetve a határzár tiltott átlépésében is bűnösnek találták. Ahmed H.

a hazai és a nemzetközi liberális körökben gyakorlatilag egyből hőssé vált, tüntetést is szerveztek mellette,

az Egyesült Államok külügyminisztériuma pedig Barack Obama elnökségének utolsó hónapjaiban közleményben állt ki a férfi mellet. Ennél is tovább ment viszont az Európai Parlament (EP), amely egy májusi, Magyarországot kritizáló határozatában a kifogásolt ügyek között Ahmed H. elítélését is felemlegette.

Ennek kapcsán egyébként éppen a napokban fakadt ki Szijjártó Péter külügyminiszter és bejelentette, hogy a magyar kormány nemzetközi szervezetekhez fordul, mert elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja, hogy az EP egy terrorizmus miatt elítélt embert menteget, pláne olyan időszakban, amikor Európának minden korábbinál súlyosabb terrorfenyegetettséggel kell szembenéznie.

Jön: másodfok

A szocialista Bárándy Péter június 15-én, tehát jövő hét csütörtökön meg is mutathatja, mit tud, ugyanis a Szegedi Ítélőtábla fellebbviteli tanácsa aznap tárgyalja másodfokon az ügyet. Arról fognak határozni, hogy terrorcselekménynek minősül-e az, ahogyan két évvel ezelőtt Ahmed H. a röszkei határállomáson viselkedett. Van rá esély, hogy a per eljut a Kúriáig, ahogy arra is, hogy Ahmed H. végül az Emberi Jogok Európai Bíróságán találja magát Bárándy Péter, és így a szocialisták óvó szárnyai alatt.