Simicska-Jobbik plakátkampány: csalás miatt nyomoz a NAV

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Publimont Kft. és Mahir Cityposter Kft. ügyletei miatt – értesült a Magyar Idők. A lap szerint a jobbikos plakátkampány ügyében folyik a nyomozás.

A Magyar Idők úgy tudja, hogy közérdekű bejelentés nyomán indult eljárás, amely összefüggésben áll a Jobbik plakátkampányával. A teljes cikk a holnap reggeli Magyar Időkben jelenik meg.

A hatóság gyanúja szerint a két említett cég megtéveszthette a NAV-ot azzal, hogy lényegesen kevesebb hirdetési felületet vallott be annál, mint amennyit valójában a Jobbik rendelkezésére bocsátott.

Ez azért lehet érdekes, mert így a szolgáltatás értéke és a Jobbiknak adott kedvezmény is jóval nagyobb lehet annál, mint amit bevallottak. Ha ez így van, akkor Simicska cégei szándékosan megtéveszthették az adóhatóságot, hogy kevesebbet kelljen fizetniük. A költségvetési csalás bűncselemény, 2 évig terjedő szabadságvesztést lehet érte kapni alapesetben, de ha minősítő körülmények is vannak, akkor akár 10 évet is.

A Jobbik április elején indított plakátkampányt, de azóta sem derült ki, hogy a plakátokért fizettek-e, és ha igen, mennyit Simicska Lajos cégeinek. Csak annyit ismertek el, hogy a Simicska érdekeltségébe tartozó két cég, a Mahir és a Publimont felületeit használják. Azt sem tudni, valójában hány plakátot raktak ki, mert ezekkel kapcsolatban is ellentmondásosak a jobbikos nyilatkozatok. Általában 2300 és 2500 közötti számokról volt szó. A most elindított nyomozás azt jelentheti, hogy a NAV szerint alapos a gyanú, hogy a valóságban ennél jóval több plakát van kinn az utcákon.

A Jobbik plakátkampánya még mindig tart, ezúttal már újabb plakátokkal és több nyilatkozat is arra utal, hogy ezeket újabb kampányok követik majd.