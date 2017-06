Kiderült, mi lesz velünk a jövőben

Sci-fi művész, eating designer, a Google tudományos főnöke, a CERN fizikusa, Észtország volt államfője – csak néhány előadó azok közül, akiknek a feladata volt inspirálni a fiatalokat az idei Brain Bar Budapesten. Európa legnagyobb jövőfesztiválját harmadszorra rendezték meg és idén is telt házas volt az esemény.

Három nap tömény agyvihar

Magyar fiatalok álmodták meg eredetileg a Brain Bar Budapest jövőfesztivált, az idei már a harmadik volt, telt házzal. Az egész fesztivál a fiatalokra volt szabva, a bejáratnál két fiatal művész festette rá a programfüzetre a látogatók nevét.

Magyar fiatalok álmodták meg eredetileg a Brain Bar Budapest jövőfesztivált, az idei már a harmadik volt, telt házzal. Az egész fesztivál a fiatalokra volt szabva, a bejáratnál két fiatal művész festette rá a programfüzetre a látogatók nevét.

Évről évre fejlődik a fesztivál, 2016-ban ráadásul Magyarország leginspirálóbb eseményének titulálták a Brain Bar Budapestet, ami nem mellesleg Európa legnagyobb jövőfesztiválja is egyben. A szervezők célja ebben a három napban az, hogy a fiatalokat ösztönözzék arra, hogy a múlton való rágódás helyett a jövőbe tekintsenek, ismerjék meg, milyen lehetőségeket kínál a jelen és a jövő, mik a trendek, mindezt számos területre kivetítve, például geopolitikát, technológiát, élelmiszeripart, társas kapcsolatokat, intelligenciát, vállalkozást, egészséget tekintve.

A két előadóterem között egy vitamin bar is helyett kapott, a kosarakban sárgarépa, alma, körte, narancs és egyéb gyümölcsök voltak, amiből bárki vehetett, ha megéhezett, illetve az asztalokon is vékony szeletekre szelt uborka és sárgarépa volt kitéve. Reggel az előadások előtt jógázni lehetett, napközben pedig cirkuszi előadással, zenés fellépésekkel, táncelőadásokkal színesítették a programot.

Három helyszínen zajlottak folyamatosan a programok, több olyan előadás is volt, ahova nem fért be minden érdeklődő, de szerencsére erre is volt megoldás; a Telekom Lounge teremben élő streamen lehetett nézni az előadásokat, babzsákokon ülve. A volt észt államfő, Toomas Hendrik Ilves arról beszélt, hogyan lehet felépíteni egy digitális államot, miért kell a közigazgatást, az államok működését digitális alapokra helyezni a XXI. században, a Google tudományos főnöke, Greg Corrado pedig a robotok tanulási képességeiről, illetve hogy hogyan fér meg egymás mellett a mesterséges intelligencia és az ember, és ez milyen hatással van az életükre. Mindkét előadásra annyian voltak kíváncsiak, hogy nemhogy a nagyterembe nem lehetett bejutni, de az esetre fenntartott másik terem is dugig volt. Ez jól mutatja, hogy a Brain Bar Budapestnek abszolút van jogosultsága létezni és a magyar, valamint a külföldi fiatalokat valóban foglalkoztatja a jövő.

Gergő és Levente két első osztályos gimnazista, akik informatika szakon tanulnak és a Brain Bar Budapest kezdeményezésének köszönhetően ingyenesen látogathatták meg a rendezvényt. Elmondták, hogy a tanáruk hívta fel a figyelmüket a fesztiválra és fontosnak tartják, hogy idejében elkezdjenek az iskola falain kívül is tájékozódni, tanulni a leendő szakmájukról, ezért jöttek el. Arra a kérdésre, hogy az angol mennyire jelent nehézséget - ugyanis az egész fesztivál végig angol nyelven zajlik, nincs fordítás - azt válaszolták, hogy nyilván lenne még hova fejlődni, de egyáltalán nem zavarja őket, próbálnak minél több dolgot megérteni az előadásokból.

A szervezők álláspontja az, hogy a jövőben is teljesen angol nyelven folyik majd a fesztivál, ezzel is ösztönözni szeretnék a magyarokat, a magyar fiatalokat arra, hogy fejlesszék az angoltudásukat. Azt azért hozzátették, hogy a három nap összes előadása felkerül az internetre azonnal, mindent vissza lehet nézni és a YouTube-on lehetőség van feliratosan megtekinteni a tartalmat.

Idén két újdonság is volt, a Future Cities és a Future Job. A Future Cities önálló, tematikus programot kínált, a városok lehetséges jövőjét elemezte olyan témákkal, mint például: hogyan alakítja át városainkat a technológia? Milyen hatással van a tömeges idegenforgalom a helyi kultúrára? Megtermelheti-e egy város a lakói számára szükséges élelmet? A Future Jobs keretében pedig a jövő cégei és munkavállalói találhattak egymásra. A fiatalok konkrét iránymutatást kaphattak, hogy hol és miben érdemes képezniük magukat, valamint a tanárok is segítséget kaphattak abban, hogy milyen képességeket érdemes fejleszteniük az osztályteremben, a kiállító vállalatok pedig megismerhették a legfiatalabb generációnak a jó munkahellyel szemben támasztott elvárásait.

Mindenki használja a mesterséges intelligenciát

A legtöbben Greg Corrado, a Google mesterséges intelligenciáért felelős vezető kutatójának előadását várták az idei Brain Bar Budapesten. A fiatal kutató elárulta, lehetségesnek tartja-e az időutazást, vagy azt, hogy a robotok a későbbiekben esetleg öntudatra ébrednek-e.

Néhány, általunk fontosabbnak ítélt gondolat az előadásból:

A mesterséges intelligencia már a jelenünk, de most lett ez igazán téma. Azzal is tisztába kell lennünk, hogy szinte mindenki használta már, azok legalábbis mindenképp, akik valaha, valamit is kerestek a Google rendszerében.

A jelenünkben használ mesterséges intelligenciával bíró gépek, programok lényege, hogy okosnak tűnjenek, de ami ennél is fontosabb, hogy az emberiség számára hasznosak legyenek. Ezek a mesterséges intelligenciával rendelkező termékek elemzések útján fejlesztik magukat és nem egy adott beprogramozással működnek.

A harmadik terület, ami még ide tartozik, a robotika, azaz amikor mozognak a gépek. Amennyiben ez a három terület összeáll, az olyan lehetőségeket nyit majd meg, amiről ma még álmodni sem merünk. Annak igen kevés esélye van, hogy a machine learning - magyarul gép tanulás -, a mesterséges intelligencia és a robotika összeálljon, de ha megtörténik, egy egészen új korszakot fog jelenteni.

A mai spamszűrő-programok is a gépi tanulás helyett mesterséges intelligenciával működnek, tehát a korábbi kártékony levelekből tanulnak, ezt megjegyzik, nem pedig egy adott kulcsszó alapján szelektálnak, ahogy ez régen működött. Minél több példa áll a program rendelkezésére, annál jobb lesz a teljesítménye.

Nem kell senkinek megijedni a tanuló robotoktól, a szakember szerint messze vagyunk még attól, hogy a tanuló robotok újabb tanuló robotokat építsenek. Emberi jelenlét nélkül ez még mindig nem megy. Az időutazás is hasonló okokból inkább csak egy elméleti felvetés, de egyelőre nincs realitása annak, hogy ez meg is valósuljon. A mesterséges intelligencia használata egyébként többek között az egészségügyben is óriási hasznot jelent. A gépek megtanulhatják például, hogy néz ki a rák. Ez nyilván nem helyettesíti az orvos jelenlétét a diagnózis felállításánál, de az orvosok számára egy hatalmas segítséget jelent ez a technológia.

A mesterséges intelligencia, a robotika és az ML csak egy eszköz, amihez ha nem kapcsolódik emberi kreativitás, akkor nem fog működni. A munkahelyekkel kapcsolatosan Greg Corrado szerinte fikció az, hogy nem lesznek munkahelyek a jövőben, de az tény, hogy lesznek olyan állások, amik megszűnnek, viszont mindig lesznek újak is. Példaként a bloggereket említette, akikről évekkel ezelőtt még senki nem hallott, ma pedig egy egészen jól fizető szakma is lehet.

Greg Corradot egyébként a többi előadóhoz hasonlóan a prezentáció végén kérdezhették a fiatalok. A Google tudományos vezetője az előadás után elvegyült a tömegben és mosolyogva mászkált az Akvárium területén egy fekete pólóban és egy farmerben.