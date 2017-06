Civiltörvény: Gulyás szerint a Velencei Bizottság az elvvel egyetért

Igazat adott a Velencei Bizottság a kormánynak abban, hogy fontos a külföldről támogatott társadalmi szervezetek átláthatósága. Ezt mondja, Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke. A bizottságnak voltak ugyan technikai észrevételei, de Gulyás szerint azok viszont nem veszélyeztetik a civiltörvény célját.

"Ezért is fogadtuk el, hogy csak az 500 ezer forintot meghaladó külföldi adományozók nevét kelljen feltüntetni, a külföldről támogatott szervezetként való minősítés az adóévet követő év végével újabb támogatás hiányában szűnjön meg, továbbá hogy a - szerintünk már az eredeti javaslatban is a fokozatosság elvének megfelelő - szankcióknak a jogsértéssel arányos alkalmazását külön is rögzítsük a törvényben" – részletezte a Velencei Bizottság észrevételeit a Magyar Időknek Gulyás Gergely.

Hozzátette, a bizottság egyetért a kormánnyal abban, hogy fontos a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatósága, vagyis helyeslik a civiltörvény szükségességét.

Gyulás szerint ennek tükrében kérdés, hogyan érdemes tovább egyeztetni a civilekkel, illetve hogy az érintett szervezetek Soros György által támogatott része nem a javaslat technikai részleteivel, hanem az átláthatóság elvének a törvényjavaslatban rögzített érvényesítésével nem ért egyet.

A Fidesz alelnöke úgy véli, a módosított felsőoktatási törvény kétségtelenül összeegyeztethető az uniós joggal. "Függetlenül attól, hogy jó vagy rossz döntés volt a felsőoktatási törvény módosítása, az Európai Bizottság illetéktelen a kérdésben, az ezzel kapcsolatos vita az uniós színtéren politikai" – vélekedett. Az, hogy a törvény kapcsán kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen, Gulyás szerint erőltetett és alaptalan.

Jó lenne, ha a CEU eleget tenne a távolról sem teljesíthetetlen törvényi feltételeknek, és ennek megfelelően folytatná működését – reagált a CEU kapcsán felmerülő kérdésre.

Gulyás Gergely beszélt arról a módosító javaslatról is, amelyet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatban nyújtott be. Ezáltal kutathatóvá válnának a kommunista titkosszolgálati működések. Emlékeztetett arra: évek óta tart a vita, hogy mikor lehet a mágnesszalagokat átadni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. "Az az elképzelés, hogy az ÁBTL-ben óriási, a rendszerváltozás után harminc évvel a magyar politikát alapvetően megrengető titkokra lehet lelni, szerintem alaptalan" – szögezte le.