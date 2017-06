Ismét díjazták a fenntarthatóságot

A Magyar Telekom idén is díjazta a fenntarthatóság terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó cégeket, szervezeteket. A DELFIN Díjakat, amely Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért és a Magyar Telekom TOP3 fenntartható beszállítója 2016 elismeréseket a XVIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés keretében osztották ki.

2008 óta díjazzák a fenntarthatóságot

A Magyar Telekom 2008-ban alapította a DELFIN Díj pályázatot, hogy díjazza a fenntarthatóságban élen járó beszállítóit. 2013 óta bármely hazai vállalkozás, sőt civil szervezetek is indulhatnak a díjért már megvalósult és működő projektekkel, programokkal. 2017-ben 4 kategóriában összesen 6 díj került átadásra.

„Nagyon jó látni, hogy évről évre nő a DELFIN Díjra pályázók száma, és tartalmában is egyre kiforrottabb, átgondoltabb projektekkel pályáznak a vállalkozások, civil szervezetek, így erős mezőnyből kellett kiválasztanunk az idei nyerteseket. Úgy látjuk, hogy a fenntartható, élhető jövőről való gondolkodás – a megfelelő szándék esetén - ugyanúgy be tud kerülni egy nagyvállalat, mint egy pár fős vállalkozás mindennapjaiba. Örömünkre szolgál, hogy partnereink, beszállítóink számára is fontos a felelős működés" – mondta Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.

A DELFIN Díj idei nyertesei:

„Innováció a fenntarthatóságért" kategóriában:

- FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. (A cég redinner alkalmazása a felesleges élelmiszer hasznosítására ad megoldást, ehhez a felhasználókat és a közelükben található éttermeket kapcsolja össze.)

- Villámfordítás Fordítóiroda (A cég célja az elektronikus fordítási tanúsítványok hazai rendszerének kidolgozása és bevezetése, amely a papírmentesség révén csökkenti a környezeti terhelést, és az ügyintézés időtartamát.)

„Esélyegyenlőség" kategóriában:

- Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. (A cég olvasást segítő eszközök magyarországi forgalmazásával, honosításával, Ingyenes Digitális Könyvtár üzemeltetésével segíti a látássérülteket, emellett kifejlesztette az eRikkancs rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a látássérültek a nyomtatott sajtót elektronikusan tudják olvasni számítógépük segítségével.)

„Klímavédelemmel kapcsolatos beruházás, fejlesztés" kategóriában:

- Fővárosi Vízművek Zrt. (A vállalat egy törpe vízerőmű létrehozását tűzte ki célul a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen, amely a telep energiaszükségletének önerőből való ellátási arányát növelte, és így csökkentette a telep külső villamoshálózattól való függését.)

„Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás" kategóriában:

- ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért (Az önkéntes alapú intézményi fenntarthatósági program 2008 óta működik, és eddig 10 millió Ft megtakarítást hozott az egyetemnek, emellett 17 millió Ft értékben végeztek önkéntes munkát a program önkéntesei.)

- Impact Hub Budapest (Egy nemzetközi hálózat tagjaként az Impact Hub Budapest közösségépítéssel, edukációval, ismeretterjesztéssel és érzékenyítéssel foglalkozik fenntarthatósági, környezetvédelemi, klímaváltozási, társadalmi témákban. Egyik legfontosabb tevékenységük a vállalkozásfejlesztés és az egyéni készségfejlesztés.)

A 2017-es év DELFIN Díjasai Botos Péter üvegművész erre az alkalomra készített alkotását kapták.

Számos lehetőséget kapnak a nyertesek

A nyertes kkv-k és civil szervezetek esetén további nyeremény egy 2 éves Magenta 1 Business és Webkönnyen előfizetés, míg a nyertes nagyvállalatok bemutatkozási és kiállítási lehetőséget kapnak a T-Systems Magyarország 2017-es Symposiumán, amely az ICT iparág legnagyobb, egész napos rendezvénye. Emellett minden díjazott kiállítási lehetőséget kap a Telekom 10. Fenntarthatósági Napjára 2017. szeptember 30-án az Akvárium Klubban, ahol bemutathatják a fenntarthatóság terén elért eredményeiket, valamint a nyertes pályázatokról 2-3 perces bemutató kisfilm is készül, amelyhez online promóció is jár.

"Magyar Telekom TOP3 fenntartható beszállítója 2016" címet is átadták

A DELFIN Díj mellett a rendezvényen hirdették ki a „Magyar Telekom TOP3 fenntartható beszállítója 2016" címet is. A vállalat 2016-ban 122 beszállítóját vonta be a fenntartható beszállítóilánc-menedzsment folyamatba, amely során környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból is értékelte őket. Az audit során legjobb eredményt elért cégek elismerésben részesültek:a brit Infinera Corporation és a román ROMKATEL SRL mellett a magyar Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. cég végzett az első három helyen.