Mostantól átláthatóak a külföldről finanszírozott civilek

Megszavazták az országgyűlési képviselők a civiltörvényt. A képviselők közül 130-an igennel, 44-en nemmel szavaztak, 24-en pedig tartózkodtak. A jogszabály értelmében ezentúl minden civil szervezetnek fel kell tüntetnie a beszámolójában, ha egy adott összegen felül külföldi támogatást kapott.

Még április elején került a parlament elé az a törvényjavaslat, amellyel külföldről támogatottnak minősíthetnek civil szervezeteket. A tervezetet Gulyás Gergely, Kósa Lajos, valamint Németh Szilárd jegyezte. A javaslat szerint azok az egyesületek számítanának külföldről támogatottnak, amelyek egy évben legalább 7,2 millió forint támogatást kapnak külföldről. Ebbe nem kell beleszámítani az EU-forrásokat, ha azokat a magyar költségvetésen keresztül kapják, ha viszont közvetlenül Brüsszelből érkezik a támogatás, az ugyanúgy "külföldi" pénznek számít.

500 ezer forint lesz a határ

A kormánypártok megvárták a Velencei Bizottság állásfoglalását a jogszabályról, és az után apróbb módosításokat hajtottak végre rajta. A Velencei Bizottság jórészt technikai észrevételei nem veszélyeztetik a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat célját – jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke a Magyar Időknek adott interjújában.

"Ezért is fogadtuk el, hogy csak az 500 ezer forintot meghaladó külföldi adományozók nevét kelljen feltüntetni, a külföldről támogatott szervezetként való minősítés az adóévet követő év végével újabb támogatás hiányában szűnjön meg, továbbá hogy a – szerintünk már az eredeti javaslatban is a fokozatosság elvének megfelelő – szankcióknak a jogsértéssel arányos alkalmazását külön is rögzítsük a törvényben" – tette hozzá.

Könnyebb kikerülés

Korábban éles vita mellett tárgyalta meg az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságát. A külföldről támogatott szervezetek köréből várhatóan könnyebben kerülhetnek ki a szervezetek: már akkor is, ha egymást követő két adóévben nem érik el a törvényi támogatási szintet. A nyilvántartásért felelős miniszternek ekkor haladéktalanul törölnie kell az érintett szervezetet a nyilvántartást bemutató honlapról. Az eredeti előterjesztésben három év szerepelt. Kikerül azonban a törvényből az egyszerűsített törlés eljárása. A kormány ugyan nem támogatta, de a testület mégis zöld jelzést adott a nemzetiségek bizottsága által kezdeményezett változtatásnak, hogy arról a plenáris ülésen is szavazhassanak a képviselők, Gulyás Gergely azonban megjegyezte: politikai állásfoglalás még nem született a kezdeményezésről, amely a jogszabály hatálya alól - a sportszervezetek és a vallási szervezetek mellett - a nemzetiségieket is mentesítené.

Ez utóbbi változtatással a Jobbik egyetértett, de képviselőjük, Lukács László György úgy látta, hogy a törvényjavaslat szelektál a hazai és a külföldi forrásból támogatott szervezetek átláthatóvá tétele között. Hadházy Ákos (LMP) is azt hangsúlyozta, hogy a javaslat nem szolgálja a valódi átláthatóságot, csupán "feketelistázza" a szervezeteket. A független Fodor Gábor is a kormánykritikus szervezetek ellehetetlenítését látta az előterjesztés valódi céljának, a testület szocialista alelnöke, Bárándy Gergely pedig kijelentette: az előterjesztés a putyini civil törvényt vezeti át. A politikus nyomós indokot várt arra, miért mentesítenék a sport- és az egyházi szervezeteket a jogszabály alól.

Amerikai minta

A civil szervezetek átláthatóságáról szóló magyar törvényjavaslat az amerikai FARA, vagyis a külföldi szervezetek regisztrációjáról szóló törvény alapján készült. Az Egyesült Államokban ezeknek a szervezeteknek nemcsak a finanszírozásukról, hanem a tevékenységükről is be kell számolniuk. A törvény arra kötelezi a politikai vagy politika közeli tevékenységet végző szervezeteket, hogy rendszeres időközönként hozzák nyilvánosságra a megbízóikkal fenntartott kapcsolatukat,

és hogy mutassák be tevékenységüket, valamint a finanszírozásukat bizonyító számlákat és az azokon szereplő összegeket is.

Ráadásul csak akkor tevékenykedhetnek az Egyesült Államokban, ha a teljes regisztrációjukat és az ahhoz kapcsolódó minden dokumentumot a Legfőbb Ügyész hitelesít. Ha pedig egy szervezet nem tartja be, vagy szándékosan megsérti a FARA bármely rendelkezését, akár 10 ezer dolláros bírsággal, tagjai pedig 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.