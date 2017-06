Szombaton indul a MÁV-Start Zrt. nyári menetrendje, ami egészen augusztus 27-ig érvényben marad. Idén a fejlesztések a menetrendszerűség, valamint a kerékpárszállítás mennyiségének, minőségének javítását szolgálják - mondta Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója.

A vezérigazgató elmondta, hogy a menetrendszerűségre, amely az utasok számára a kiszámíthatóságot jelenti, a MÁV-csoport hitelességének mérőszámaként tekint. Tavaly a társaság az országos hálózaton 92 százalék fölé került menetrendszerűségben, ezt szeretné elérni a Balaton parton is - mondta.

Naponta 44 nemzetközi vonatpár közlekedik Európa országaiba

Csépke András a társaság nemzetközi járatairól elmondta, hogy naponta 44 távolsági nemzetközi vonatpár közlekedik Európa különböző országaiba. Ezek között találhatóak például az úgynevezett SEA<-YOU (Adria és Istria) vonatok, amelyekkel naponta elérhető Split és Fiume. Továbbá arról is beszámolt, hogy a szerb fél visszalépése miatt nem indít a MÁV vonatokat a montenegrói Bar településre, ezért azt kérte, hogy az utasok, akik már jegyet váltottak a járatra, jelezzék ezt a vasút társaságnál és teljes kártalanítást kapnak.

Új típusú jegyek a nyári időszakban

Kazai Katalin, a MÁV-Start Zrt. értékesítési igazgatója kifejtette, hogy az utasok új típusú jegyekkel találkozhatnak a nyári időszakban. Példaként említette az e-Balaton és az e-Velence teljesen elektronikus jegyeket, amelyeket az utasok a menetrendben @ jellel ellátott vonatoknál vehetnek igénybe és ezeknek a használatával a vonatjegy árából 15 százalékos kedvezmény kapható. A másik újítás a Balaton bérlet, illetve az úgynevezett balatoni füzetjegy, ami 10 darab jegyből áll. Az értékesítési igazgató közölte, hogy a Balaton bérlet a fővárosban élőket célozza, ugyanis Budapest és a Balaton közti utazáshoz lehet igénybe venni. A diákok számára pedig idén is elérhető a Vakáció bérlet (15, 30, 60 vagy 90 napra), amelyet a diák igazolvánnyal rendelkezők az ország bármely pontján felhasználhatnak, a MÁV-Start és a GYSEV teljes belföldi hálózatán.

Kazai Katalin szólt arról is, hogy az előző évekhez hasonlóan a Balaton északi partjára idén is a Tekergő gyorsvonatokkal, a Kék hullám és a Piroska sebesvonatokkal, a déli partjára pedig a Balaton express vonatokkal, a Déli/Parti és a Siófok Flirt sebesvonatokkal lehet utazni. A Balaton északi partjára a legolcsóbban a Tekergő gyorsvonattal utazhatnak az érdeklődők, ugyanis erre a járatra nem kell gyorsvonati pótjegyet váltani, ráadásul ezek a vonatok nagy kapacitású kerékpár kocsikkal közlekednek. Az utas tájékoztatás rendszerét ezekre a vonatokra építették fel - mondta. A sajtótájékoztatón arra is felhívták a figyelmet, hogy mivel június 16-án véget ér a vágányzár és ideiglenesen átadják a forgalomnak az egyébként 2018-ig felújítás alatt álló dél-balatoni vonal Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy, valamint a Fonyód-Kaposvár közti szakaszokat, ezért a vasúttársaság mindenkitől azt kéri, hogy ezeken a szakaszokon csak és kizárólag a kijelölt vasúti átjárókban és a gyalogos forgalomnak kijelölt helyeken közlekedjen.