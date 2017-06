Az elmúlt hetekben valóságos kampány folyt a röszkei zavargások egyik kulcsszereplője, Ahmed H. kiszabadításáért - jelentette ki sajtótájékoztatóján Budai Gyula. A Soros-szervezetek, Brüsszel és a szocialisták is nyíltan egy terrorista oldalára álltak - mondta a Fidesz országgyűlési képviselője.

Az első fokon terrorizmusért és határzár tiltott átlépése miatt elítélt férfi irányította azokat, akik megtámadták, megdobálták a schengeni határt védő rendőröket, elfogásakor pedig hét különböző útlevelet találtak nála - mondta Budai Gyula.

A fideszes politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy az Amnesty International (AI) kampányt indított a kiszabadításáért, a legújabb információk szerint pedig kártérítést is követel az államtól. Megjegyezte azt is, a hírek szerint az AI és a Migszol is jelen lesz a tárgyaláson, a Helsinki Bizottság pedig egy másik ügyben látja el Ahmed H. társainak védelmét.

Budai Gyula azt is bírálta, hogy Brüsszel - egy baloldal által szorgalmazott elítélő határozat nyomán - szintén Ahmed H. szabadon bocsátását követelte, s nyomást próbált gyakorolni a magyar igazságszolgáltatásra. Tény az is, hogy az európai szocialista, liberális, zöld és kommunista frakció szimpátia-csoportképet készített, kifejezve szolidaritását a terroristával. Az akció nyílt támadás a független magyar bíróságok ellen.

Miközben Európa retteg a terrorizmustól, Brüsszel nyíltan pártfogol egy terroristát” - mondta a képviselő.

A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy Ahmed H.-t meghatalmazott védőként védi Bárándy Péter, aki az MSZP-SZDSZ kormány igazságügyi minisztere volt. A kérdés, ki fizeti az ügyvédet? Arra szólította fel az MSZP-t, hogy valljon színt a kérdésben.

Frissítés: A Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt Ahmed H. elsőfokú ítéletét, és új eljárás lefolytatását rendelte el. Ahmed H. előzetes letartóztatásban marad.