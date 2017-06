Jókai Annára a nemrég elhunyt Kossuth-díjas és Kossuth Nagyydíjas írónőre emlékeztek a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Prőhle Gergely a múzeum főigazgatója elmondta, generációjának egyik legtudatosabb alkotója, a magyar irodalom nagyasszonya volt Jókai Anna, talán az utolsók azok közül, akik mértékadó módon befolyásolni tudták az irodalmi életen kívüli közösséget is. Nem írt máshogy, mint ahogyan élt, és úgy élt ahogyan írt. Mezey Katalin Kossuth-díjas író hangsúlyozta, Jókai Anna életművének utolsó nagy irodalmi teljesítménye az Átvilágítás című, most megjelent memoárregény, amelyben a műfajban is szokatlan őszinteséggel és önkritikával ír életútjáról. Vasy Géza irodalomtörténész elmondta, hogy az írónő azok közé a művészek közé tartozott, akiket elkerülhetetlenül foglalkoztatott az élet és a halál ellentéte, a kérdés, hogy mi történik a halál után. Kozma Imre szerzetes a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke hangsúlyozta: Jókai Anna tüneményes képességeivel mindvégig szolgálni akart, életműve mind a magyar nemzetnek, mind az egyetemes kultúrának hatalmas értéke. Társadalmi helyzete, világnézetbeli felfogása senkit sem zárt ki köréből.