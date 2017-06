Elsöpörheti Vona Gábort a korrupciós Simicska-Vona plakátbotrány

A Híradó.hu számolt be arról, hogy aggódnak a Jobbikban a Simicskával kötött megállapodás miatt. Egy hete derült ki, hogy a NAV költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz Simicska plakátcégeinél. Az a gyanú, hogy a Simicska-cégek kevesebb plakáthelyet vallottak be a NAV-nak. Vagyis hogy sokkal több plakáthelyet adtak a Jobbiknak, mint amennyit hivatalosan bejelentettek. Másképpen fogalmazva, a Jobbik szinte ingyen jutott plakáthelyekhez. Volt, amit napi 200 forintos áron kapott meg, ami persze nevetségesen kevés. Egy plakáthelyért normális esetben havonta 30-40 ezer forintot kérnek el - Simicska a Jobbiktól csak 6 ezret kért. Ez a magyar államnak több mint 100 milliós áfakiesést jelent. A Jobbikban állandó témává vált az elmúlt napokban Vona pártelnök személyes felelőssége, hiszen Simicskával együtt korrupciós ügybe vitte a Jobbikot. Egyre többen kérdezik a pártban: mi a személyes haszna Vona Gábornak az egészből?

Aggódnak a Jobbik elnökségében

Az Origo is úgy tudja, hogy a Jobbik elnöksége megdöbbent, hogy a piaci árnál sokkal olcsóbban kapták Simicskától a plakáthelyeket, és ráadásul ezt a Jobbik péntek este kiadott közleményében elismerték. Szabó Gábor pártigazgató és Schön Péter gazdasági igazgató közleményében az áll, hogy „április hónapra vonatkozóan 27 359 917 forintba, május hónapra vonatkozóan pedig 26 797 472 forintba került a közterületi kampányunk". Ez a 2 hónapra összesen bruttó 54 157 389 Ft, azaz nettó 42 643 613 forint. A Jobbik június 12-én közzétett adatai szerint a plakátjaik száma:



Áprilisban

Óriásplakát: 2468 db

City light: 312 db

Hirdetőoszlop: 303 db

Dupla city light: 292 db

Májusban

Óriásplakát: 2470 db

City light: 300 db

Hirdetőoszlop: 304 db

Dupla city light: 257 db

A nettó összeggel és kb. 3 ezer plakáttal számolva ez azt jelenti, hogy plakátonként a 2 hónapra átlagosan összesen 14 214 forintot, napi szinten pedig 233 forintot fizettek. Ez még a laikusok számára is feltűnően alacsony összeg. Ez azt jelentheti, hogy az óriásplakátokat mindössze 3 ezer forintért, a citylightokat 1 ezer forintért 2 hétre! Vagyis Simicska Lajos több százmillióval támogatta ilyen módon a Jobbikot. Értesülésünk szerint a Jobbikban az is aggodalmat okoz, hogy Simicska a Jobbiknak jóval alacsonyabb áron adta a plakáthelyeket, mint egykor a Fidesznek.

Természetesen mindebből az is következik, hogy áfát sem fizettek utána, ami persze törvénytelen. Nem beszélve a tiltott pártfinanszírozás gyanújáról. Az Állami Számvevőszék ráadásul nagyon komolyan megbüntetheti a Jobbikot – a kifizetett ár és a tényleges ár különbözetének a tízszeresét is behajthatja a Jobbiktól. Persze kérdés, hogy a Jobbik miből fogja kifizetni az esetleges hatalmas büntetést. Simicska Lajos fogja odaadni neki a milliárdokat? Hogyan fogja tudni ezt megoldani legálisan Simicska? Nyilván sehogy. Végső esetben csődbe is juthat a Jobbik, a szó egészen konkrét értelmében.

Elfogadhatatlan botránysorozat

A jobbikos vezetők nem feltétlenül erkölcsi okokból aggódnak a botrányos pártfinanszírozás gyanúja miatt. Hanem hogy nem az lesz számukra egy idő után a kérdés, hogy az egyre népszerűtlenebbé váló Jobbik 2018-ban a második vagy a harmadik lesz-e a választásokon, hanem hogy lesz-e egyáltalán pártjuk. Nem fog-e csődbe jutni?

A másik kérdés, ami foglalkoztatja a Jobbik több vezetőjét, hogy mi Vona Gábor személyes haszna – közhelyes kifejezéssel élve – az ámokfutásából. Névtelenséget kérő jobbikosok elmondták, hogy már a teljes ideológiai zűrzavar is megdöbbentette őket. Hízelkedés a baloldal felé, elutasítása a migránstörvénynek, hazudozások a parlamentben, a Soros-egyetem támogatása és a sor hosszan folytatható. Mindezek egy radikális párt számára, ha komolyan gondolja saját identitását, megmagyarázhatatlan, elfogadhatatlan. Vona zavaros ügyeire nem tud szinte senki sem épeszű magyarázatot adni, mindenesetre Vona botrányai időben nagyjából egybeesnek azzal, hogy Simicska Lajos milliárdos megjelent a párt mögött. Furcsa, de sokan a Jobbikban pontosan azt mondják, amit a Fidelitas egy plakáton megmutatott: Vona egyszerűen Simicska bábja. Csak az a kérdés, hogy mindez miért éri meg Vonának. Súlyos politikai tévedés, vagy egészen konkrétan Simicska fizeti Vonát?

A Jobbik politikusai összevissza beszélnek a plakáthelyekről

De térjünk vissza a plakátbotrányhoz. A Híradó.hu alaposan összeszedte azt is, mikor mit mondtak a Jobbik politikusai az ügyről, vagyis hogy beszéltek összevissza.

Vona Gábor csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján továbbra sem árulta el, hogy mennyit fizettek Simicska Lajos cégeinek a plakátkampányért, és pontosan honnan kaptak erre pénzt.

Vona Gábor:

A pártigazgatóhoz tudom önt mindig ez ügyben irányítani".

A Jobbik elnökétől azt is kérdezték, hogy melyik banktól vették fel a 150 milliós hitelt, de ezzel a kérdéssel a pártigazgatóhoz irányította az újságírókat.

Vona Gábor:

Ezt is a pártigazgatótól tudja..."

Riporter: De felvették ezt a 150 milliót?

Vona Gábor:

A pártigazgatótól tudja megkérdezni. Hát, hogy nyugodtan játszhatjuk ezt a játékot, de én ennyit fogok tudni önnek segíteni."

Az újságírók egyébként hiába fordultak Szabó Gábor pártigazgatóhoz, tőle sem kaptak választ.

A Jobbik ugyan többhetes hazudozás után kedden nyilvánosságra hozta az április óta tartó plakátkampány adatait. Ez azonban újabb kérdéseket vetett fel. A Jobbikot ugyanis saját közleménye buktatta le, abban olyan plakátokról is beszél, amelyről április óta soha egyetlen nyilatkozatában sem lehetett hallani. A közleményben az eddig közölt 2000-2500 db-os óriásplakátok mellett további közel ezer a Simicska-cégek által biztosított plakáthelyre is kiderült, ami nyilvánvalóan felülírja az eddig becsült kampányköltségeket is. Piaci becslések szerint a Jobbik három hónapja tartó plakátkampányának az értéke eléri a 2,5 milliárd forintot. A Jobbik ezt cáfolja, ugyanakkor április óta nem hajlandó megmondani, hogy ha nem ennyit, akkor mégis mennyit fizetett, egyáltalán fizetett-e a Simicska-cégeknek ezért az egész országot beborító plakátkampányért. A Jobbik politikusai hetek óta ugyanazt hajtogatják:

én ezt nem tudom, nálam erről nincs információ, ez nem az feladatom, ez üzleti titok, erről nem engem kell kérdezni, piaci áron állapodtunk meg".

A plakátok számáról a Jobbikban állandóan összevissza beszéltek. Vona Gábor április 5-én azt mondta, hogy 2500 plakáthelyről van szó, a párt sajtóosztálya pedig 2000 plakátról, Mirkóczki „2400, illetve 2340 egy néhány" plakátról beszélt. Vona Gábor április 5-én a Vona7-ben 2500 plakáthelyről beszélt.

Április 26-án a Vona7 nevű műsorszerűségben maga Vona Gábor 2468-67 plakátról beszél, és a hitel összegére nem hajlandó válaszolni, azt mondja, hogy a pártigazgató (Szabó Gábor) tudja a pontos számot.

Április 7-én. Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója a Népszavának elmondta, hogy egész pontosan 2468 óriásplakát-helyet vásároltak a Publimont és a Mahír Cityposter Kft.-től. Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója közlése szerint a megállapodásról annyit el lehet mondani, hogy piaci alapú megállapodás, és ennek megfelelő az árazása is.

Május 3-án Mikróczki Ádám az ATV-n 2468 plakátról beszélt áprilisra, és 2340-egynéhányról májusra.

Június 1-jén - Jakab Péter szóvivő 2224 plakáthelyről beszélt.

A Jobbik hazugságba keveredett a hitel ügyében is

Az elmúlt hetekben több jobbikos politikus állította, hogy a Simicska plakátkampányt hitelből, egy 150 millió forintos hitel egy részéből fedezik.

Április 19-én Vona Gábor azt nyilatkozta a Vona7-ben, hogy „hitelt kellett fölvennünk ugye, hitelt kell fölvennünk a kampánynak a finanszírozására, a pontos összegről a pártigazgató tud önnek konkrét számokat mondani".

Április 30-án Jakab Péter szóvivő közölte, hogy „az óriásplakátokat részben megtakarításból, részben folyószámlahitelből finanszírozzák".

Június 1-jén - A Jobbik újabb plakátkampányt indított. Jakab Péter szóvivőt ezúttal is faggatták a kampány költségeiről, azonban üzleti titokra hivatkozva ekkor sem kívánt beszámolni a részletekről. Azt elmondta, hogy 150 millió forint folyószámlahitelt vettek fel részben erre, részben működési kiadásokra, tehát még csak nem is az egész kampányra.

Mostanra erről is kiderült, hogy hazugság, valószínűleg nincs is semmiféle hitel. A hírek szerint Vona Gábor levelet írt a Bankszövetségnek amiatt, hogy a Jobbik nem kap hitelt, de Vona ezt a levelet később tagadta. A Magyar Idők szerint ez ellentmondásban áll a pártelnök Bankszövetségnek írt levelével: a Jobbik vagy hazudik a felvett hitelről, vagy külföldről finanszírozza a működését, esetleg a levél megírása után kaptak magyar hitelt, de erről is nagy a titkolózás.

Megszabadulnak Vonától?

Úgy tudjuk, hogy – ahogy a politikai zsargonban mondani szokták – mozog a pártelnök széke. Nem akarják többen megvárni, amíg Vona az egész pártot magával rántja, vagy akár anyagi értelemben is csődbe viszi, ezért konkrétan felmerült már Vona leváltása is. Ahogy azt is többen meg akarják tudni a Jobbikban, hogy kap-e pénzt Vona Gábor Simicskától közvetlenül is, úgymond saját használatra. Ahogy az is több jobbikosban felmerült, hogy vajon Vona budai luxusingatlanjának a bérleti díját is Simicska fizeti?