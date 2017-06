Soros áll a Geszti Péter-féle ARC-plakátkiállítás mögött

Közzétették az idei ARC plakátkiállítás felhivását. Nyilvánvalóan nem véletlenül, az idei kiállítás címe: Vigyázat, civilek! Egyértelműen az elmúlt hetek vitáira utalnak, pontosabban arra, hogy a parlament törvényben kötelezte a civil szervezeteket az átlátható finanszírozásról. A felhívásban ez olvasható: „Készült a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával". Vagyis, Soros támogatásával. Az ARC-kiállítás Geszti Péterhez kapcsolódik.

Egyértelműen Soros György áll az idei ARC plakátkiállítás mögött, erről a TV2 hírműsora, a Tények számolt be. Az ARC felhívásában az olvasható, hogy „Készült a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával", mellette pedig az Open Society Foundation emblémája látható.

A téma is politikailag erősen áthallásos. Vigyázat, civilek! a címe. Éppen a Soros György által támogatott civil szervezetek rendeztek tüntetést tavasszal, amikor kiderült, hogy a kormány különösen a külföldről kapott pénzekkel kapcsolatban teljes átláthatóságot akar, és erről törvényt is hoztak a parlamentben. Maga a felhívás szövege is – a maga ironikusnak szánt stílusában – erősen célzatos próbál lenni.

A Geszti Péter-féle ARC-kiállítás minden évben erősen kötődik a politikához, és lényegében ellenzéki tematikájú. Tavaly az egyik sokat mutogatott plakát négy kerítést mutatott: egy 1953-as szögesdrótot, egy 1989-es éppen szétvágott drótot, a rendszerváltás után egy fehér képet, mondván, nincs semmiféle kerítés, majd a 2015-ös, migránsok ellen húzott kerítést.

A kép két szempontból érdekes: egyrészt, az „alkotó" szerint sokkal sűrűbb a 2015-ös, demokráciában épült kerítés, mint az ötvenes évek kommunista diktatúrájának kerítése (nyilván ennek megvan a maga politikai szimbolikája természetesen), másrészt a migráció Soros György fő témája, ő évi egymillió migráns akart Európába telepíteni.

De tavaly sok plakát foglalkozott Paks 2-vel is (pontosabban Paks 2 ellen), egy másik képen pedig csak ennyi szerepelt, utalva a régi tévés betűvetélkedő kiegészítendő feladataira: SZ.. AZ ÉLET.

A Tények felidézi, hogy 2002-ben Geszti Péter dolgozott a Soros Alapítványnak, az Arc Művészeti és Szolgáltató Kft. a Magyar Nemzet szerint 35 millió forintot kapott az Élj a jogaiddal – menj el szavazni kampányra.