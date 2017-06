Szexet ígért a 82 éves férfinak, aztán meglopta

Egy 24 éves nő felajánlotta szolgálatait egy 82 éves férfinak, akit végül meglopott, Mezőkovácsházán. A rendőrség vádemelést javasol ellene.

Egy 24 éves nő albérletet keresett és bejárónőnek ajánlkozott egy 82 éves férfinél Mezőkovácsházán. Mivel nem járt sikerrel, újra felkereste a férfit. A kapu be volt zárva, de a szomszédos üres telek felől sikerült bejutnia hozzá. A férfi ölébe ült és szexet ajánlott pénzért. A férfi azonban elutasította a nőt és még pénzt is adott neki, de a nő, amikor elment, még a pénztárcáját is ellopta.

A pénztárcában az iratokon túl, készpénz és bankkártya is volt, sőt egy kis cetlin a bankkártya PIN-kódja is szerepelt. A fiatal nő akár több százezer forintot is letudott volna venni a számláról, ha használja.

A fiatal mezőkovácsi nőt lopással gyanúsítja a rendőrség, vádemelést javasolnak ellene.