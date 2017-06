Tízezer diák is pórul járhatott Czeglédyék miatt

Tízezer diákot is érinthet a letartóztatott Czeglédy Csabához köthető iskolaszövetkezet, az I Love Diákmunka fizetésképtelenné válása: sokan utoljára az áprilisi munkáért kaptak rendben fizetést. Ahogy korábban megírtuk, Gyurcsány Ferenc és Botka László ügyvédjét és nyolc társát múlt csütörtökön helyezték előzetes letartóztatásba költségvetési csalás gyanújával.

Az I Love Diákmunka szerződött partnerei közt több nagy üzletlánc is van, akiket kényelmetlenül érinthet a hirtelen kieső munkaerő. A Czeglédy Csabához köthető cég a károsult diákokkal azt közölte: számláit zárolták a munkaközvetítő hálózat elleni nyomozás miatt, így hiába lenne fedezet, nem tudnak fizetni. Információink szerint közel 10 ezer diákmunkás nem kapta meg a májusi fizetését, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a júniusban ledolgozott órák kifizetésével.

Senki sem kapott pénzt és információt

Az Origo szerkesztőségébe is rengeteg levél érkezett, amiben arról írtak a munkavállalók, hogy nem kapták meg a májusi fizetésüket. Az egyikük azt írta: „a múlt havi bérem 86 000 forint lenne, az érintett cég el is utalta az összeget a diákszövetkezetnek, de onnan én már nem kaptam meg ahogy sokan mások sem, akik ugyanígy jártak mint én, konkrétan az egész diáksereg, akik ennél a szövetkezetnél dolgoztak. Elvileg a NAV letiltotta a számlájukat, de a diákoknak, ahogy nekem is, szükségünk lenne a pénzünkre, hiszen senki nem unalmában ment keményen dolgozni, és amit még ebben a hónapban dolgoztunk, azzal egyáltalán mi lesz."

A diákok többsége arról írt, hogy az iskolaszövetkezet munkatársai elérhetetlenné váltak, és senki sem foglalkozik a problémájukkal. Arról is említést tettek a dolgozók, hogy volt olyan hónap, amikor a szövetkezetnél elszámolták a fizetésüket, és kevesebbet kaptak.

Más szövetkezetnél fizettek

Egy másik diákmunkás arról írt, hogy „az I love diákmunka honlapon keresztül elérhető IdeHaza/StudentPro iskolaszövetkezettől nem kaptak fizetést május hónapra. Egy drogériában dolgozom pénztárosként, a fizetésemet a szerződés szerint e hónap 12. napján kellett volna megkapnom, de a mai napig nem érkezett meg. Más iskolaszövetkezetnél regisztrált, szintén ott dolgozó diákokról tudom, hogy az ő fizetésük megérkezett, az I love diákmunkánál dolgozóké viszont nem."

Már volt botrány

A Human Operator Zrt. (amely az I Love Diákmunka mögött álló egyik legjelentősebb szereplő, mintegy 6 ezer embert foglalkoztat) onnan lehet ismerős, hogy már tavaly is botrányba keveredett, amikor az egyik gyorsétteremláncban dolgozó több száz diáknak nem fizetett időben. Akkor az igazgatóság elnöki posztját betöltő Czeglédy azt mondta, elszámolási vita alakult ki.

Előzetesbe került Czeglédy

Mint arról korábban beszámoltunk, elrendelte a bíróság Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását. Az MSZP-s politikus jogászként a szocialista párt, Botka László és Gyurcsány Ferenc több ügyében is eljárt. Most azzal gyanúsítják, hogy tagja egy bűnszervezetnek, amelyik több milliárd forint adót csalt el. Az MSZP és a Demokratikus Koalíció kiállt Czeglédy mellett, szerintük politikai okokból indult az eljárás. A Fidesz szerint felháborító, hogy a szocialisták mentegetik Czeglédyt, ahelyett, hogy elítélnék a törvénytelenséget.

A Csongrád Megyei Főügyészség szerint a bűnszervezet működésében alsó szinten levő, strómanok által vezetett Csongrád, Fejér és Vas megyében bejegyzett iskolaszövetkezetek, a gyanú szerint érdemi tevékenységet nem folytattak, létrehozásuk azt a célt szolgálta, hogy a diákmunkával kapcsolatos közterhek megfizetése alól a tevékenységet ténylegesen szervező gyanúsított (Czeglédy Csaba) által vezetett szombathelyi székhelyű cég mentesüljön.

Ennek érdekében a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek a tevékenységükkel kapcsolatos közterheket nem vallották be, vagy ha történt is bevallás, azt nem követte az adó megfizetése. 2013 és 2016 januárja között mintegy 1,7 milliárd áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg.