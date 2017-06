Gyerekes hazugsággal jelentkezett Ózd jobbikos polgármestere, Janiczak Dávid. Az történt, hogy egy helyi képviselőnek, Arany Géza Lászlónak egyszerűen elege lett az elmúlt időszakban mutatott jobbikos politikai irányváltásoktól és átült a Jobbik frakciójából a függetlenek közé. Janiczak érezte, hogy az újabb kilépés kellemetlen a pártnak, ezért úgy okoskodott, jobb, ha ő borítja az asztalt és nagy rössel bejelentette, hogy a Jobbik kizárta a soraiból Aranyt. Fél napra rá, hogy amúgy a képviselő vette a kalapját és maga hagyta ott a pártot.

Váratlanul kilépett az ózdi Jobbikból Arany Géza László önkormányzati képviselő, a jövőben pedig függetlenként politizál tovább. A távozás hátterében az áll, hogy a Vona Gábor vezette párt olyan manőverezésbe (értsd: néppártosodás) kezdett, amelyet Arany vállalhatatlannak tart.

Ez a Jobbik már nem az, aminek indult, a vezetés más vágányra irányította a pártot anélkül, hogy erről bárkit is megkérdezett volna

- nyilatkozta az Origónak Arany Géza László telefonon, amikor a kilépés körülményeiről kérdeztük. Emlékeztetett rá, hogy a Dunakanyarban nyolc jobbikos alapszervezet oszlott fel az elmúlt fél évben, amely folyamatot szintén Vonáék (ál)balratolódása indította be. "Az egész néppártosodás nem szól másról, mint hogy módszeresen levadásszák azokat, akik a mai napig tartják magukat az eredeti értékrendhez" - fogalmazott.

Arany arról beszélt, hogy a június 1-jén meghozott döntését egy hosszú, másfél éves vívódás előzte meg. Az utolsó csepp a pohárban a két nappal korábban, tehát május 30-án tartott jobbikos taggyűlés volt Ózdon, az ott elhangzottak miatt határozott úgy, hogy a jövőben

sem az arcát, sem pedig a tisztességét nem adja a Jobbikhoz.

Próbáltuk megtudni tőle, hogy pontosan mi történt az ózdi gyűlésen, de elhárította a kérdést azzal, hogy nem lesz áruló. Annyit közölt, hogy a helyi választási kampányt tervezték és az ehhez kapcsolódó feladatokat osztották szét.

Janiczak meghajlítja a valóságot

Arany Géza László nem csak alapítója az ózdi Jobbiknak, hanem országosan is ismert tagja a pártnak, már Morvai Krisztina európai uniós parlamenti kampányában (2009) is dolgozott. A Jobbikból való távozása egyrészt érzékenyen érinti az ózdi önkormányzati vezetést, ugyanakkor súlyos üzenet országos szinten is. Nem csoda, hogy Ózd jobbikos polgármestere,

a lehallgatási botrányba keveredő Janiczak Dávid mindent megtett azért, hogy meghamisítsa Arany dobbantását.

Igaz, meglehetősen gyerekes trükköt vetett be, még pedig azt, hogy miután a hónap elején a képviselő bejelentette Janiczaknak, hogy kilép és ott hagyja a helyi Jobbikot, a polgármester egy fél nappal később soron kívül kizárta Aranyt a pártból. Annak ellenére, hogy a képviselő addigra már maga ült át a függetlenek közé.

Janiczak megpróbálta úgy beállítani a szituációt, hogy ő kezdeményezte Arany eltávolítását, nehogy úgy tűnjön, hogy a képviselőnek volt baja a párttal.

Miután délelőtt közöltem vele a szándékaimat, délutánra összehívott egy rendkívüli taggyűlést, amelyen a többséggel megszavaztatta, hogy zárjanak ki. Én ott se lehettem, abszolút manipulatív volt az egész helyzet

- mondta Arany. A pucérkodásáról hírhedtté vált Janiczak rekord gyors álretorziója mögé aztán az országos elnökség ugyancsak villámsebességgel, már másnap odaállt, hogy közös erővel kezdjék el zsarolni Aranyt, hogy adja vissza a mandátumát. Vona Gáborék azzal támadták, hogy tartsa meg a Szent Koronára tett esküjét. "A képviselői helyemet megtartom, háromszor esküdtem fel arra, hogy nem politikai showkban veszek részt, nem a párt, hanem a nemzet építés a cél. Én továbbra is ehhez tartom magam, ők viszont már teljesen mást csinálnak" - reagált Arany.

Hiába álltak ki többen is a képviselő mellett, Janiczakék nem álltak le és azt találták ki magyarázatként, hogy Arany sértődésből távozott a Jobbikből, mert nem őt, hanem Farkas Péter Barnabás, helyi alpolgármestert állítják ki végül a 2018-as választásokon országgyűlési jelöltként.

Ez szintén hazugság volt, hiszen a 65 éves Arany soha nem akart indulni.

Az ex-jobbikos képviselő úgy kommentálta ezt a verziót, hogy "halálra röhögi magát", és esze ágában sem volt bejutni a parlamentbe, ha felkérték volna, akkor is visszautasította volna a lehetőséget. Már csak azért is, mert szerinte "a Tisztelt Házban nem gondolkodó magyar emberek vannak, hanem gombnyomogató gépek". Arról is beszélt, hogy sajnálja, hogy Janiczak azt az utat választotta, hogy tücsköt-békát kiabál rá, de nem fogja felvenni a kesztyűt, még akkor sem, ha tudja, milyen emberi tulajdonságokkal bír a polgármester. Sőt, igazából köszöni, hogy kizáratta.

Egy olyan Jobbikból távolított el, amellyel egyáltalán nem tudok azonosulni. De jó lenne, ha Janiczak végre az ózdi ügyekkel foglalkozna - van belőlük éppen elég -, nem pedig velem.

A tévémániás Vona Gábor

Aranynak a Jobbik elnökségéről is megvan a véleménye, azt mondta, hogy mióta elindult a néppártosodás, azóta van minden Simicskától Sorosig. Azt érzékelte, hogy a Jobbik első sora már azt sem tudja, melyik népet szolgálja, egyszerűen csak hatalomra akar kerülni. "Isten őrizzen ebben segédkezni nekik" - jegyezte meg.

Arany többször hangot adott nemtetszésének, még Vona Gábornak is írt levelet, a pártelnök helyett viszont valamelyik szárnysegédje reagált. A képviselő azt kérte, hogy havonta egy alkalommal a területi országgyűlési képviselő referáljon arról a helyi szervezeteknek, hogy mi zajlik az elnökségben. Ez nem történt meg. Arany úgy tudja, Vona a belső kontroll megteremtése helyett inkább azzal volt elfoglalva, hogy önálló tévéje legyen. Most ott van neki a Hír TV, a pártot meg úgy felvásárolta Simicska Lajos, hogy az nem igaz! Ez kész tény

- állította. Arany Géza László az Origónak azt mondta, hogy így már nem akar részt venni a Jobbik életében, és szeretné felszabadultan, tisztességgel ellátni a képviselő munkáját, nem azt nézve, hogy mit szól Janiczak Dávid.